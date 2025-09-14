Қазақстанда қауіпті өрттерді сөндіру үшін робот қолданылады

Солтүстік Қазақстан облысында құтқарушылар жаңа буын техникасын — өрт сөндіру роботын пайдалануды үйренді, деп хабарлайды BAQ.KZ Төтенше жағдайлар министрлігіне сілтеме жасап.
Бұл сабақтарда ерекше техника — өрт сөндіруге арналған робот-құтқарушыны пайдалану үйретілді.
Оқу-жаттығу барысында мамандар роботтың нақты қалай жұмыс істейтінін көрсетіп, оның мүмкіндіктері мен басқару қағидаттары туралы егжей-тегжейлі айтып берді. Қашықтықтан басқару пультінен лафеттік оқпан арқылы су беруді көрсетуге ерекше назар аударылды.