Қазақстанда қанша қала мен ауыл бар екені белгілі болды
Қазақстанда ең көп ауыл Түркістан облысында тіркелген.
Ұлттық статистика бюросының 2026 жылғы 1 қаңтардағы есебіне сәйкес, еліміздің әкімшілік картасы толық айқындалды. Елді мекендердің де жаңа құрылымы белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазақстанда қала мәртебесіне ие 90 елді мекен бар. Олардың ішінде:
-
3 мегаполис: Астана, Алматы және Шымкент
-
39 қала — облыстық маңызы бар.
-
48 қала — аудандық деңгейдегі орталықтар.
Өңірлер бөлінісінде қалалардың ең көп саны Ақмола облысында - 11 бірлік.
Сондай-ақ Ақтөбе және Қарағанды облыстарында - әрқайсысында 8 қаладан бар.
2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша елдің әкімшілік-аумақтық құрылымында 195 аудан, 29 кент, 2 157 ауылдық округ және 6 096 ауыл тіркелген. Республика бойынша аудандардың ең көп саны Ақмола облысында - 17 бірлік, кенттердің ең көбі Қарағанды облысында - 8 бірлік. Ауылдардың ең көп саны Түркістан облысында тіркелген - 794 бірлік, - деп хабарлады Ұлттық статистика бюросының баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан халқының саны қаншаға жеткені хабарланған.