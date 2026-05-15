Қазақстанда қалдықтарды басқарудың жаңа тұжырымдамасы іске асырылады

Экология және табиғи ресурстар министрлігі Бүгiн 2026, 06:35
Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаевтың төрағалығымен 2026-2030 жылдарға арналған қалдықтардың барлық түрлерін басқару тұжырымдамасын іске асыру мәселелері бойынша кеңес өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Кездесу барысында «Жасыл Даму» АҚ-мен бірлесіп әзірленген, қалдықтарды басқарудың тиімді ұлттық жүйесін қалыптастыруға бағытталған ұйымдастырушылық қамтамасыз ету бағдарламасы талқыланды.

Кеңес қорытындысы бойынша министр тұжырымдаманы белгіленген мерзімде сапалы іске асыруды тапсырды.

