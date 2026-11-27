Қазақстанда он айда өнеркәсіп өндірісінің көлемі 58,5 трлн теңгеге жетті
Қаңтар–қазанда өнеркәсіп өндірісі 58,5 трлн теңгеге жетті. Өсім әсіресе Жетісу, Түркістан және Алматы облыстарында жоғары болды.
2026 жылғы қаңтар-қазанда Қазақстанда өнеркәсіп өндірісінің көлемі 58,5 трлн теңгені құрады. Өнеркәсіп өндірісінің индексі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 103,5% болды.
Өнеркәсіп өндірісінің ең жоғары көлемі Атырау облысында тіркелді. Көрсеткіш 14,3 трлн теңгені құрады. Одан кейін Қарағанды облысы – 4,7 трлн теңге, Павлодар облысы – 3,7 трлн теңге, Астана қаласы – 3,4 трлн теңге және Маңғыстау облысы – 3,3 трлн теңге.
Өнеркәсіп өндірісінің ең жоғары өсу қарқыны Жетісу облысында (29,9%), Түркістан облысында (23,8%), Алматы қаласында (21,5%), Алматы облысында (19,4%) және Жамбыл облысында (17,8%) байқалды.
Сонымен қатар Солтүстік Қазақстан облысында өнеркәсіп өндірісінің индексі 12,7%-ға, Астанада 11,6%-ға, Шымкентте 13,3%-ға, Павлодар облысында 8,2%-ға, Ұлытау облысында 7,7%-ға, Маңғыстау облысында 4,4%-ға, Қызылорда облысында 6%-ға, Қарағанды облысында 4,3%-ға, Қостанай облысында 2%-ға және Абай облысында 1,9%-ға өсті.
Жалпы, өнеркәсіп өндірісінің оң динамикасы еліміздің 20 өңірінің 16-сында тіркелді.
Өнеркәсіп өндірісінің негізгі үлесі өңдеу өнеркәсібіне тиесілі. Есепті кезеңде бұл саладағы өндіріс индексі 109,3% болды.
Өңдеу өнеркәсібінде өндіріс көлемінің жоғары өсімі жеңіл өнеркәсіпте (59,5%), фармацевтикалық өнімдер өндірісінде (50,9%), машина жасауда (22,2%), химия өнеркәсібінде (21,9%), сондай-ақ резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіруде (18,1%) байқалды.
Жекелеген өндіріс түрлері бойынша автомобильдер, тіркемелер мен жартылай тіркемелер өндірісінің индексі 130,5%-ды құрады. Компьютерлер, электрондық және оптикалық жабдықтар өндірісі 83,6%-ға өсті.
Тау-кен өндіру өнеркәсібінде индекс 96,6%, электрмен жабдықтау, газ және бу беру саласында 111,3%, сумен жабдықтау, су бұру және қалдықтарды басқару саласында 108,9% болды.
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