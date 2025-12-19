Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы қанша жас деп белгіленді

ҚР Денсаулық сақтау министрлігі жүргізіліп жатқан реформалардың және азаматтардың өмірі мен денсаулығының сапасын жақсартуға бағытталған мемлекеттік саясатты дәйекті іске асырудың нәтижесі болған денсаулық сақтау саласындағы қызметті қорытындылайды, деп хабарлайды BAQ.KZ ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
2024 жылы Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы 75,4 жасқа жетіп, 2023 жылдың көрсеткішін жақсартты (75,09 жыл). Бұл - халықтың денсаулығын нығайту, медициналық алғашқы көмекті дамыту және аурулардың профилактикасы бойынша жүйелі жұмыстың көрнекі нәтижесі.
Дүниежүзілік банктің деректері бойынша Қазақстан бүгінде Орталық Азия елдерінің арасында өмір сүру ұзақтығының көрсеткіші бойынша көш бастап тұр.
БҰҰДБ-ның Адами даму индексіндегі елдің ұстанымын нығайту тағы бір маңызды жетістік болды. 2025 жылғы есепте Қазақстан өткен жылмен салыстырғанда бірден 7 позицияға көтеріліп, әлемнің 193 елінің арасында 60-шы орынға ие болды.
Сонымен қатар азаматтардың медициналық қызметтің сапасына қанағаттануы да 2024 жылғы 41,9%-дан 2025 жылы 43,2%-ға дейін артып келеді. Бұл жүргізіліп жатқан реформалардың халық арасында резонанс тудыратынын және нақты практикалық әсер беретінін растайды.
Қазақстан инъекциялық емес аурулардан болатын өлімді төмендету бойынша ТОП-10 елдің қатарына енді.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Еуропалық өңірлік бюросының «Алдын алуға болатын өлім, қауіп факторлары және инфекциялық емес аурулармен күресу стратегиялары» баяндамасының деректері бойынша Қазақстан Орталық Азияның бірінші елі болды және 2025 жылға қарай инфекциялық емес аурулардан мезгілсіз өлімді 25%-ға төмендету жөніндегі нысаналы көрсеткішке қол жеткізген ДДҰ Еуропалық өңірінің он елінің қатарына кірді. Бұл нәтиже созылмалы аурулардың профилактикасының, ерте анықтау мен емдеудің кешенді шараларының тиімділігін растайды.