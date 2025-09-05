Қазақстанда нәресте өлімі 22,7%-ға төмендеді

"AMANAT" партиясы фракциясының кеңейтілген отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов еліміздегі денсаулық сақтау саласындағы оң өзгерістерге тоқталды, деп хабарлайды BAQ.KZ Үкіметтің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оның айтуынша, 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында жалпы өлім-жітім көрсеткіші 3%-ға, ал нәресте өлімі 22,7%-ға азайды.
Біз 2029 жылға қарай халықтың орташа өмір сүру ұзақтығын кемінде 77 жасқа жеткізуді көздеп отырмыз. Өткен жылдың қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш алғаш рет 75 жыл 4 айға жетті. Мемлекет басшысының тұрақты қолдауының арқасында денсаулық сақтау саласындағы негізгі көрсеткіштерді жақсарта алдық, – деді Үкімет басшысы.
Премьер-министр бұл бағыттағы жұмыстар жалғасатынын атап өтті.