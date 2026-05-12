Елімізде мұнай өңдеу тереңдігі 90%-ға жетті
Мұнай өңдеу тереңдігінің артуы ашық мұнай өнімдері өндірісінің көбеюімен байланысты.
Қазақстанда мұнай өңдеу саласында көрсеткіштер өсіп келеді. 2025 жылдың қорытындысы бойынша елдегі үш ірі мұнай өңдеу зауытындағы мұнай өңдеудің орташа тереңдігі 90%-ға дейін жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Энергетика министрлігіне сілтеме жасап.
Энергетика саласының мәліметінше, 2024 жылы бұл көрсеткіш 87,4% болған. Бір жыл ішінде мұнай өңдеу көлемін тереңдету бағытындағы жұмыстар нәтижесінде өсім байқалған.
Зауыттар бойынша көрсеткіштер төмендегідей:
- Атырау мұнай өңдеу зауыты – 85%-дан 88%-ға дейін;
- Шымкент мұнай өңдеу зауыты – 86%-дан 88%-ға дейін;
- Павлодар мұнай-химия зауыты – 91%-дан 94%-ға дейін.
Мамандардың айтуынша, мұнай өңдеу тереңдігінің артуы ашық мұнай өнімдері өндірісінің көбеюімен байланысты. Яғни бензин, дизель секілді жоғары сұранысқа ие өнімдердің үлесі 70–79%-дан 75–81%-ға дейін ұлғайған.
Сонымен қатар Павлодар мұнай-химия зауыты базасында битум өндірісі де артқан. Былтыр зауытта 366 мың тонна битум өндірілсе, 2025 жылы бұл көрсеткіш 426 мың тоннаға жеткен.
Негізгі мұнай өнімдерінің өндірісі де өскен:
- автобензин – 5,7 млн тонна (107%);
- дизель отыны – 6,1 млн тонна (116%).
Сала мамандары мұндай өсімді ішкі нарықтағы сұраныстың артуымен және мұнай өңдеу зауыттарын кезең-кезеңімен жаңғырту жұмыстарымен байланыстырады.
Алдағы уақытта Қазақстан мұнай өңдеу тереңдігін 94%-ға дейін жеткізуді жоспарлап отыр. Бұл үшін мұнай өңдеу зауыттарының қуатын кеңейту және қосымша жаңғырту жұмыстары жүргізіледі.
Мұнай өңдеу тереңдігінің артуы елдің импортқа тәуелділігін азайтып, жанармай нарығындағы тұрақтылықты сақтауға мүмкіндік береді.
