Қазақстанда мұғалімдерге арналған ChatGPT Edu жобасы іске қосылды
Қазақстанда білім беру саласына ЖИ енгізу бойынша әлемдегі ең ауқымды жобалардың бірі іске қосылды.
Қазақстанда білім беру жүйесіне жасанды интеллект құралдарын енгізу жөніндегі ұлттық жоба бастау алды. Бастама OpenAI компаниясымен бірлесіп ұйымдастырылып отыр. Оның аясында 165 мың педагог білім беру мақсаттарына арнайы әзірленген ChatGPT-дің нұсқасы – ChatGPT Edu жүйесіне қол жеткізе алады.
ChatGPT Edu лицензиялары білім беру жүйесінің барлық деңгейінде, атап айтқанда, мектепке дейінгі ұйымдар, мектептер, колледждер мен жоғары оқу орындарының, сондай-ақ ғылыми-зерттеу институттары мен Astana Hub арасында таратылады. Жоба Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі, Оқу-ағарту министрлігі, Ғылым және жоғары білім министрліктерінің қатысуымен жүзеге асып отыр.
ЖИ негізіндегі озық технологиялардың көмегімен әр адамның әлеуетін арттыруда білім саласының атқаратын рөлі орасан. Қазақстан мен OpenAI арасындағы серіктестік мемлекеттің педагогтерге пайдалы құралдар ұсынып, практикалық қолдау мен оқуға деген қолжетімділікті арттыру арқылы ЖИ машықтарын меңгерудегі алшақтықты қалай еңсере алатынын көрсетті. Мұндай қадам бүкіл білім беру жүйесінің болашағына ұзақмерзімді ықпал етуге көмектеседі, - дейді OpenAI өкілі Кевин Миллс.
Айта кетері, жоба Мемлекет басшысының былтырғы АҚШ-қа сапары кезінде жасалған келісім негізінде, OpenAI, Freedom Holding Corp. және Bilim Group серіктестігі аясында жүзеге асып отыр. Жобаға қатысушылар үшін лицензиялар тегін ұсынылады, ал оларды іске қосу отандық BilimClass платформасы негізінде әзірленген ai.bilimclass.kz арнайы сервисі арқылы жүргізіледі.
ChatGPT Edu – тек технологиялық құрал емес, Қазақстанның адами капиталына салынған инвестиция. Жобаның негізгі мақсаты – қазақстандық педагогтерге ЖИ мүмкіндіктерін меңгеруге және оны күнделікті жұмыста тиімді пайдалануға жағдай жасау. Технология педагогтердің жүктемесін азайтып, білім сапасын арттыруға және кәсіби деңгейін шыңдауға септігін тигізеді. Біз ұстаздарға ең маңызды іске – білім алушылармен жұмысқа көбірек уақыт бөлуге мүмкіндік беретін тиімді құрал ұсынып отырмыз, - деп атап өтті Bilim Group IT-холдингінің бас директоры Александр Савченко.
ChatGPT Edu – білім беру мекемелері үшін арнайы әзірленген ChatGPT нұсқасы. Бұл жүйе оқу орындарына жасанды интеллекттің озық мүмкіндіктерін пайдалануға жол ашады. Сонымен қатар деректердің қауіпсіздігі мен құпиялығын сақтап, жұмысты тиімді басқаруға мүмкіндік береді.
ChatGPT Edu көмегімен педагогтер сабақ жоспарын әзірлеп, тапсырмалар мен тест сұрақтарын дайындауға, сонымен қатар оқу материалдарын әр білім алушының деңгейі мен қажеттілігіне қарай бейімдеуге мүмкіндік алады. Жоба нәтижесінде педагогтердің сабаққа дайындалуға, тапсырмаларды тексеруге, есеп беруге және басқа да бірізді жұмысқа кететін уақыты едәуір қысқармақ.
