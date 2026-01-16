Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстанда медициналық қызметтер ақысы өзгереді

Бүгiн, 11:27
176
Бөлісу:
pexels
Фото: pexels

Денсаулық сақтау министрлігі тегін медициналық көмектің  кепілдендірілген көлемі (ККТМК) мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесі аясында медициналық ұйымдардың қызметіне ақы төлеу қағидаларына өзгерістер енгізуді көздейтін бұйрық жобасын дайындады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Ұсынылып отырған өзгерістер мына бағыттарды қамтиды:

  • медициналық қызметтерге ақы төлеу тетіктерін жетілдіру, олардың ашықтығы мен тұрақтылығын арттыру;
  • стационарлық бақылау және аралас ем жүргізу мүмкіндігін ескере отырып, протондық терапияға ақы төлеудің жаңа тәсілдерін енгізу;
  • инфекциялық бейіндегі клинико-шығын топтарының логикасын жаңарту;
  • қабылдау бөлімдерінің қызметіне ақы төлеу тәртібін қайта қарау;
  • қайтыс болған донорды дайындау қызметіне ақы төлеу механизмін оңтайландыру және Қормен тікелей шарттарға көшу;
  • жедел медициналық көмек қызметкерлеріне еңбек жағдайының ерекше сипатына байланысты қосымша төлемдер енгізу;
  • күндізгі стационар жағдайында коронарлық артериография үшін төлем мөлшерін арттыру;
  • Қорға шығыстар туралы мәліметтер ұсыну нормаларын нақтылау және шарттық рәсімдерге редакциялық түзетулер енгізу.

Министрліктің мәліметінше, бұл өзгерістерді іске асыру медициналық қызметтерге ақы төлеу тетіктерінің ашықтығы мен негізділігін арттыруға, әкімшілік кедергілерді азайтуға, медициналық көмекті негізсіз тұтыну тәуекелдерін төмендетуге, сондай-ақ инфекциялық бейіндегі медициналық көмекті қаржыландырудың тиімділігін күшейтуге мүмкіндік береді.

Аталған құжат Ашық НҚА сайтында жарияланып, 30 қаңтарға дейін қоғамдық талқылауға ұсынылған.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
"Кризис жоқ": Депутат Қазақстан неге өсіп жатқанын, оны неге көпшілік сезбейтінін түсіндірді
Келесі жаңалық
Павлодар облысындағы өрт: Екі баласы қаза тапқан отбасына 3 бөлмелі пәтер беріледі
Өзгелердің жаңалығы