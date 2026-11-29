Қазақстанда мәслихат сайлауына сайлаушылардың 58,55%-ы қатысты
Сағат 20:00-дегі мәлімет бойынша, сайлаушылардың жартысынан астамы дауыс берген
Қазақстанда мәслихат депутаттарының сайлауына қатысқан азаматтардың үлесі сағат 20:00-дегі жағдай бойынша 58,55 пайыз болды. Мұндай мәліметті Орталық сайлау комиссиясы жариялады.
Аумақтық сайлау комиссияларының дерегіне сәйкес, ең жоғары көрсеткіш Түркістан облысында тіркелді – 77,58%. Одан кейін Ақтөбе облысы – 75,69% және Жетісу облысы – 74,09%.
Қызылорда облысында сайлаушылардың 71,58%-ы дауыс берді. Абай облысында бұл көрсеткіш 68,22%, Шығыс Қазақстан облысында 65,48%, Солтүстік Қазақстан облысында 62,75% болды.
Жамбыл облысында сайлаушылардың 61,92%-ы, Маңғыстау облысында 61,86%-ы, Алматы облысында 60,41%-ы, Павлодар облысында 60,23%-ы дауыс берді.
Қалған өңірлердегі көрсеткіштер:
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Қостанай облысы – 57,14%;
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Қарағанды облысы – 56,42%;
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Ақмола облысы – 56,08%;
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Батыс Қазақстан облысы – 55,27%;
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Ұлытау облысы – 54,61%;
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Атырау облысы – 54,16%.
Республикалық маңызы бар қалалар арасында Шымкентте сайлаушылардың 44,72%-ы, Астанада 42,92%-ы, Алматыда 37,70%-ы дауыс берген.
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