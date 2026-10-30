Қазақстанда мақта-мата өндірісі 3,4 есе артты
30 Қазан 2026, 18:02
БӨЛІСУ
30 Қазан 2026, 18:0230 Қазан 2026, 18:02
108
2026 жылғы қаңтар-қыркүйекте Қазақстанда 4 471 мың шаршы метр мақта-мата өндірілді. 2025 жылдың сәйкес кезеңінде өндіріс көлемі 1 302,3 мың шаршы метрді құрады.
Осылайша, 2026 жылдың тоғыз айында мақта-мата өндірісі 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,4 есе артты. Өндірістің негізгі үлесі Алматы мен Шымкент қалаларына тиесілі.
2026 жылғы қаңтар-тамызда мақта-мата импортының көлемі 30 626,7 мың шаршы метрді немесе ресурстардың жалпы көлемінің 88,5%-ын құрады. Отандық өндірістің үлесі 11,5% болды.
Ішкі нарық өнімді өткізудің негізгі бағыты болып отыр. 2026 жылғы қаңтар-тамызда өнімді өткізу көлемі 34 362,7 мың шаршы метрге жетіп, жалпы пайдалану көлемінің 99,2%-ын құрады. Экспорт көлемі 287,5 мың шаршы метр болды.
Осылайша, 2026 жылдың тоғыз айында мақта-мата өндірісі 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,4 есе артты. Өндірістің негізгі үлесі Алматы мен Шымкент қалаларына тиесілі.
2026 жылғы қаңтар-тамызда мақта-мата импортының көлемі 30 626,7 мың шаршы метрді немесе ресурстардың жалпы көлемінің 88,5%-ын құрады. Отандық өндірістің үлесі 11,5% болды.
Ішкі нарық өнімді өткізудің негізгі бағыты болып отыр. 2026 жылғы қаңтар-тамызда өнімді өткізу көлемі 34 362,7 мың шаршы метрге жетіп, жалпы пайдалану көлемінің 99,2%-ын құрады. Экспорт көлемі 287,5 мың шаршы метр болды.
Ең оқылған:
- Қазақстанда 1 қаңтардан бастап кімдердің жалақысы 40%-ға дейін көтеріледі
- Астанада азық-түлік бағасы арзандайды: Ақмола облысынан жәрмеңкеге 490 тонна өнім жеткізіледі
- Мұғалімдер қағазбастылықтан құтқарылады: Енді ұстаздар тек 5 құжат толтыруы мүмкін
- Мемлекеттік зейнет жасын күтпей зейнетақы алуға бола ма? – Маман жауап берді
- 1 қарашадан бастап Қазақстанда не өзгереді?