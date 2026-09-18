Қазақстанда ішкі туризм жеті жылда екі есе өсті – Туризм министрлігі
Қазақстанда соңғы жеті жылда ішкі туристер саны 8,5 миллионға жетіп, мемлекеттік бюджетке 630 миллиард теңге табыс әкелді.
Қазақстанда соңғы жеті жылда ішкі туристер саны 4,5 миллионнан 8,5 миллион адамға дейін өсті. Бұл туралы Астанада өткен «САЯХАТ 2026» Kazakhstan Travel Forum барысында ҚР Туризм және спорт вице-министрі Мирас Төлебаев мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Вице-министрдің айтуынша, осы кезеңде туристік саланың басқа да негізгі көрсеткіштері артқан.
Ішкі туристер саны 2019 жылдан бері 4,5 миллионнан 8,5 миллион адамға дейін көбейді. Ал 2019 жылы елімізге 8,5 миллион шетелдік келуші келсе, бүгінде бұл көрсеткіш майже 16 миллион шетелдік посетительге жетті, – деді Мирас Төлебаев.
Сондай-ақ ол осы саладан түсетін салық мөлшерінің інің өскенін атап өтті. Жеті жыл ішінде бұл көрсеткіш 160 миллиардтан 630 миллиард теңгеге дейін ұлғайған. Ал туризм саласына құйылған инвестиция көлемі 502 миллиардтан 1,3 триллион теңгеге дейін өскен.
Туризм және спорт министрлігінің деректеріне сәйкес, 2025 жылдың қорытындысы бойынша туризм саласына тартылған инвестиция көлемі шамамен 1,3 триллион теңгені құраса, салық түсімдері 630 миллиард теңгеге жеткен. Бүгінде бұл сала 600 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтып отыр.
Төлебаевтың сөзінше, қазіргі уақытта туризм тек тікелей туристік қызметтерді ғана емес, сонымен қатар инфрақұрылымды, көлік қолжетімділігін, инвестицияны, сервис сапасын, кадр даярлау мен цифрландыруды қамтиды.
Туризм – бұл тек жекелеген жобалар мен бағыттар емес. Бұл – инфрақұрылым, инвестиция, көлік қолжетімділігі, сервис сапасы, кадрлар, цифрландыру және ең бастысы, өңірлер үшін жаңа мүмкіндіктер, – деп атап өтті ол.
Вице-министр көрсеткіштердің өсуін нақты туристік жобаларға, жаңа нысандарға, жұмыс орындарына айналдыру және қызмет сапасын арттыру мемлекеттің басты міндеттерінің бірі болып қала беретінін баса айтты.
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