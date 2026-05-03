Қазақстанда әуежайлар жаңа талаппен жұмыс істейді
Құжат әуежайлардың жабдықталуы мен бақылау жүйесін нақтылайды.
Қазақстанда халықаралық рейстерге қызмет көрсететін әуежайларды ашу және олардың жұмыс істеу қағидалары жаңартылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тиісті бұйрыққа Көлік министрінің міндетін атқарушы қол қойған, құжат биылғы 10 мамырдан бастап күшіне енеді.
Құжат 2011 жылдан бері қолданыста болған қағидаларға өзгерістер енгізіп, әуежайлардың инфрақұрылымы мен жабдықталуына қойылатын талаптарды нақтылайды.
Енді қағидаларда «халықаралық әуежай» ұғымы бекітілді – бұл кедендік, шекаралық және санитарлық-карантиндік бақылау ұйымдастырылған әуе айлағы.
Халықаралық рейстерге ашылатын әуежайларға қойылатын талаптар да жаңартылды. Атап айтқанда, оларда:
- аэродромның жарамдылығы туралы қолданыстағы сертификат және шетелдік әуе компанияларына қызмет көрсететін персонал болуы тиіс;
- кедендік бақылаудан өтуге арналған қос дәлізді («қызыл» және «жасыл») жүйесі бар аэровокзал болуы керек;
- «ұшып шығу» және «келу» аймақтары, сондай-ақ декларация рәсімдеуге арналған бөлмелер қарастырылуы қажет;
- кемінде екі тексеру пункті мен паспорттық бақылау кабиналары болуы тиіс;
- тыйым салынған заттар мен заттарды анықтайтын жабдық орнатылуы керек.
Ірі авиациялық хабтарға қосымша талаптар қойылады. Олардың қатарында транзиттік жолаушыларға арналған бөлмелер, багаж бен жүк сақтайтын қоймалар, депортацияланған және ұсталған адамдарға арналған оқшаулау орындары, сондай-ақ шекара, кеден және басқа қызметтерге арналған жұмыс кабинеттері болуы қажет.
Құжатта әуежайдағы барлық қызметтердің өзара іс-қимылы, жолаушыларды тасымалдауға арналған көлік құралдарының болуы және санитарлық бақылауға жағдай жасау талаптары да көрсетілген.
