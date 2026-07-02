Қазақстанда есірткі бизнесіне қатысы бар 177 мың шетелдік банк картасы бұғатталды
ІІМ Ұлттық банк және Қаржы мониторингі агенттігімен бірлесіп есірткі қылмыстарының қаржылық арналарына бақылауды күшейтіп жатыр.
Бүгiн 2026, 12:58
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