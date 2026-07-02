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  • Қазақстанда есірткі бизнесіне қатысы бар 177 мың шетелдік банк картасы бұғатталды

Қазақстанда есірткі бизнесіне қатысы бар 177 мың шетелдік банк картасы бұғатталды

ІІМ Ұлттық банк және Қаржы мониторингі агенттігімен бірлесіп есірткі қылмыстарының қаржылық арналарына бақылауды күшейтіп жатыр.

Бүгiн 2026, 12:58
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/ЖИ - Ерболат Бекболат Бүгiн 2026, 12:58
Бүгiн 2026, 12:58
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/ЖИ - Ерболат Бекболат

Қазақстанда құқық қорғау органдары есірткі өндіру мен таратуға ғана емес, наркобизнестің қаржылық инфрақұрылымына қарсы күресті де күшейтіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

ІІМ мәліметінше, «Кибернадзор» жүйесі арқылы 15 мыңнан астам заңсыз интернет-ресурсты бұғаттауға жолданған. Бұл шаралар интернет арқылы есірткі сататын онлайн-дүкендерге қолжетімділікті шектеуге бағытталған.

Ұлттық банкпен бірлесіп Антифрод-орталық арқылы 135 миллион теңге көлеміндегі күмәнді транзакциялар тоқтатылған. Бұл шара 9108 банк картасы шотына қатысты жүргізілген.

Сонымен қатар 177 мың шетелдік төлем картасы бұғатталды. Бұдан бөлек, 26 мың криптокошелек есірткі саудасынан түскен кірісті заңдастыру белгілерін тексеру үшін Қаржы мониторингі агенттігіне жолданған.

"Кибернадзор" жүйесі арқылы 15 мыңнан астам заңсыз интернет-ресурсты бұғаттауға жолданды. Ұлттық банкпен бірлесіп Антифрод-орталық арқылы 135 миллион теңге көлеміндегі транзакциялар тоқтатылды. 177 мың шетелдік төлем картасы бұғатталды. Ал 26 мың криптокошелек есірткі саудасынан түскен кірісті заңдастыру фактілері бойынша тексеру үшін Қаржы мониторингі агенттігіне берілді, – деп мәлімдеді ІІМ өкілдері Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз брифингінде.

Ведомствоның мәліметінше, бүгінде цифрлық орта есірткі бизнесінің негізгі арналарының біріне айналған. Осыған байланысты заңсыз сайттарды бұғаттау, күмәнді қаржы операцияларын бақылау, криптокошельктерді тексеру және дропперлерді анықтау жұмыстары қатар жүргізіліп жатыр.

Айта кетейік, 2025 жылғы қыркүйектен бастап Қазақстанда дропперлік үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді. Осы уақытқа дейін 108 дроппер жауапқа тартылса, оның 73-і биыл анықталған.

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