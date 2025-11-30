Қазақстанда экология саласындағы бірқатар стандарт бекітілді

Жедел экологиялық және климаттық өзгерістер кезінде Қазақстан табиғатты қорғау шараларын күшейтіп, экология саласындағы реттеу жүйесін жаңғыртуда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қоршаған ортаның сапасын жақсарту және халық үшін тәуекелдерді азайту үшін ҚР Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті 2060 жылға дейін көміртекті бейтараптыққа қол жеткізу Стратегиясын жүзеге асыруды қолдауға бағытталған бірқатар жаңа стандартты бекітті.
Қабылданған құжаттар қалдықтарды басқаруға, климаттық өзгерістерге бейімделуге, шығарындыларды азайтуға және айналмалы экономикаға көшуге, ресурстарды ұтымды пайдалануға қойылатын заманауи талаптарды қалыптастырады.
Бекітілген негізгі стандарттар:
1. ҚР СТ 4022-2025 «Қалдықтар. Қалдықтарды басқару. Қалдықтары аз технологияларға қойылатын талаптар». Стандарт қалдықсыз және шартты түрде «қалдықсыз» деп аталатын, өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару технологияларына, қалдықсыз технологияларды құру бағыттары мен принциптеріне қойылатын талаптарды белгілейді. Бұл стандарт тұрақты даму мен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ете отырып, қалдықсыз және қалдықсыз технологияларға көшудің маңызды құралы болады.
2. ҚР СТ ISO/TS 14092-2025 «Климаттың өзгеруіне бейімделу. Жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен қауымдастықтарға арналған бейімделуді жоспарлау бойынша талаптар мен нұсқаулық», бұл қадамдық процесті сипаттайды, әр жағдайда климаттық, экологиялық және әлеуметтік жағдайларды ескере отырып, жергілікті бейімделу жоспарын құруға мүмкіндік береді.
3. ҚР СТ ISO 14068-1 «Климаттың өзгеруін басқару. Таза нөлге көшу. 1 бөлім. Көміртекті бейтараптық» және ҚР СТ Iwa 42 «көміртекті бейтараптық жөніндегі нұсқаулық». Олар шығарындыларды жауапкершілікпен басқаруға және ғылыми негізделген Климаттық шешімдерді енгізуге негіз жасайды. Жаңа стандарттар барлық қатысушылар үшін - экологиялық және аналитикалық ұйымдар, қоршаған ортаны бақылаудың ұлттық және өңірлік орталықтары, экологиялық ұйымдар үшін бірыңғай тәсілдер мен қағидаттарды белгілейді.
4. ҚР СТ 4013-2025 «Церкулярлы экономика. Церкулярлы экономиканың тиімділігін өлшеу және бағалау».
5. ҚР СТ 4012-2025 «Церкулярлы экономика. Сөздік, принциптер және енгізу бойынша ұсыныстар».
6. ҚР СТ ISO 4789-2025 «Жылу электр станцияларында сарқынды суларды тазарту және қайта пайдалану жөніндегі нұсқаулық». Бұл құжат ЖЭС су тұтынуды азайтуға және қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға бағытталған. Стандарт заманауи тазарту технологияларын - мембраналық, биологиялық және химиялық технологияларды енгізуді көздейді.
Жаңа экологиялық стандарттарды бекіту Қазақстанның жаһандық климаттық саясаттағы ұстанымын күшейтеді және экологиялық тәуекелдерді азайтып, төмен көміртекті экономикаға көшуді қолдай отырып, орнықты даму үшін негіз жасайды.