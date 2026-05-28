Қазақстанда егіс алқаптарының 77%-ы егілді
Қазақстанда егіс алқаптарының 77%-ы игерілді. Негізгі астықты өңірлерде науқан қыза түсті, ал техника саны рекордтық деңгейге жеткен.
Өңірлерде көктемгі егіс жұмыстары жалғасуда. Облыс әкімдіктерінің жедел деректеріне сәйкес, бүгінгі таңда ауыл шаруашылығы дақылдары 16,3 млн гектар алқапқа егілді. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы министрлігі мәлімдеді.
Атап айтқанда, дәнді дақылдар 11,2 млн га, майлы дақылдар – 3,6 млн га, мал азықтық дақылдар – 973,2 мың га, мақта – 167,6 мың га, картоп – 116,9 мың га, көкөніс дақылдары – 112 мың га, бақша дақылдары – 81,1 мың га, қант қызылшасы – 22 мың га алқапқа егілді.
Егіс науқаны еліміздің негізгі астық егетін өңірлерінде қарқынды жүргізілуде.
Ақмола облысында 4,1 млн га, Қостанай облысында – 3,7 млн га, Солтүстік Қазақстан облысында – 2,7 млн га жерге егін егілді, - дейді министрлік.
Егіс науқанына 133,9 мыңнан астам трактор, шамамен 5,6 мың жоғары өнімді егіс кешені, 71,4 мың сепкіш және 188,5 мың топырақ өңдеу құралы жұмылдырылды. Аграршыларға үздіксіз техникалық қолдауды 70 сервистік орталық қамтамасыз етуде.
Ең оқылған:
- Көк кілем, домбыра және мемлекеттік протокол: Астанада Владимир Путинді қалай қарсы алды
- АҚШ пен Иран келіссөздері тағы да тоқырауға ұшырады
- Қазақстан күрестен жастар арасындағы Азия чемпионатынан 22 медаль жеңіп алды
- Арқалықтағы жылу мен электр желілерін жаңартуға 5,8 млрд теңге бөлінді
- Әзербайжанда қарбыздардың ішінен ірі көлемдегі есірткі партиясы табылды