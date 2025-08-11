Қазақстанда доллар қайта қымбаттады

Доллар бағамының өсуі әлемдік қаржы нарықтарындағы қазіргі ауытқулар мен тұрақсыздықты көрсетіп отыр. Қазақстанның валюта нарығындағы соңғы сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа бағамы 2,85 теңгеге қымбаттап, бір доллар 542,66 теңгеге жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Елдегі айырбастау пункттерінде долларды сатып алу және сату бағамы 542,12-544,20 теңге аралығында өзгеріп тұр. Мұндай диапазон валюта нарығында жоғары белсенділікті және шетел валютасына деген сұраныстың аздап артқанын аңғартады.
Доллар бағамының қымбаттауы импорттық тауарлардың бағасының өсуіне және тұтыну нарығындағы бағаның өзгеруіне әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ, шикізат пен жабдықты шетелден әкелетін кәсіпорындар үшін бұл қосымша шығын факторы болмақ.
Сарапшылар бизнеске валюта бағамындағы алдағы ауытқуларды мұқият бақылап, қаржы саясатын ықтимал құбылмалылықты ескере отырып жоспарлауға кеңес береді.
Бұған дейін Қазақстанда долларға сұраныс төрттен бір бөлігіне азайғаны хабарланған. Соған қарамастан, теңге әлсіреуін жалғастыруда.