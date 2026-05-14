Қазақстанда доллар 6 теңгеге қымбаттады
Доллардың орташа өлшемді бағамы 6,18 теңгеге көтеріліп, 474,04 теңгені құрады.
Бүгiн 2026, 16:50
152Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
14 мамырда Қазақстанда доллар 6 теңгеге қымбаттады.
Қазақстандағы доллар бағамы
Қазақстан қор биржасындағы (KASE) күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша, доллардың орташа өлшемді бағамы 6,18 теңгеге көтеріліп, 474,04 теңгені құрады.
Ұлттық банктің 14 мамырға арналған ресми бағамы - 467,63 теңге.
Алматы қаласындағы ақша айырбастау пунктеріндегі орташа бағам:
-
Сатып алу: 473,01 теңге;
-
Сату: 475,48 теңге.
Астана қаласындағы ақша айырбастау пунктеріндегі орташа бағам:
-
Сатып алу: орташа есеппен 469,50 теңге;
-
Сату: 476,50 теңге.
