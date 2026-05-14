Қазақстанда доллар 6 теңгеге қымбаттады

14 мамырда Қазақстанда доллар 6 теңгеге қымбаттады. 

Қазақстандағы доллар бағамы

Қазақстан қор биржасындағы (KASE) күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша, доллардың орташа өлшемді бағамы 6,18 теңгеге көтеріліп, 474,04 теңгені құрады.

Ұлттық банктің 14 мамырға арналған ресми бағамы - 467,63 теңге.

Алматы қаласындағы ақша айырбастау пунктеріндегі орташа бағам:

  • Сатып алу: 473,01 теңге;

  • Сату: 475,48 теңге.

Астана қаласындағы ақша айырбастау пунктеріндегі орташа бағам:

  • Сатып алу: орташа есеппен 469,50 теңге;

  • Сату: 476,50 теңге.

