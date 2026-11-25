Қазақстанда дизель отыны өндірісі рекордтық 6,6 млн тоннаға жетеді
Қазақстандағы мұнай өңдеу зауыттары 2026 жылы ашық түсті мұнай өнімдерінің өндірісін 14,4 млн тоннаға дейін арттыруды жоспарлап отыр. Бұл 2025 жылғы көрсеткіштен 800 мың тоннаға, ал 2024 жылмен салыстырғанда 2 млн тоннаға көп, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Әсіресе дизель отыны өндірісінің көлемі айтарлықтай өседі деп күтіледі. Қазақстандағы үш мұнай өңдеу зауыты 2026 жылы рекордтық 6,6 млн тонна дизель шығаруды көздеп отыр. Салыстырмалы түрде: 2025 жылы бұл көрсеткіш 6,1 млн тонна болған, деп жазады Petro Council сарапшылары.
Елде дизель отынын тұтыну көлемі де жыл сайын орта есеппен 500 мың тоннаға артып келеді. Бұған әсер ететін негізгі факторлардың бірі - Қазақстан мен көршілес мемлекеттердегі жанармай бағасының айтарлықтай айырмашылығы.
Салалық деректерге сәйкес, Қазақстандағы жанармай құю бекеттерінде дизель отынының бір литрі 356 теңгеден сатылса, Ресейде - 455 теңге, Қырғызстанда - 512 теңге, Өзбекстанда 692 теңге тұрады.
Осылайша, салыстырылып отырған елдер арасында дизель отыны ең арзан мемлекет - Қазақстан.
АИ-92 бензинінің бағасында да осындай жағдай қалыптасқан. Қазақстанда оның бір литрі 254 теңге болса, Ресейде - 378 теңге, Қырғызстанда - 451 теңге, Өзбекстанда 579 теңгеге жеткен.
Сонымен қатар 2026 жылы Қазақстанда АИ-92 бензинін өндіру көлемі 4,7 млн тонна болады деп болжанып отыр. Ал ішкі нарықтағы тұтыну көлемі 4,6 млн тонна деңгейінде күтіледі. Демек, өндіріс көлемі ішкі сұраныстан 100 мың тоннаға артық болмақ.
Қазақстанда дизель отынын тұтыну көрші елдерден әлдеқайда жоғары
Назар аударарлық тағы бір жайт - жан басына шаққандағы дизель отынын тұтыну көрсеткіші. Қазақстанда бұл көлем жылына 370 литр. Бұл Ресейдегі көрсеткіштен (225 литр) 1,6 есе, Қырғызстаннан (98 литр) 3,8 есе, ал Өзбекстаннан (44 литр) 8,4 есе жоғары.
Мұндай жоғары тұтыну көлемінің себептерінің бірі ретінде елдер арасындағы жанармай бағасының айырмашылығы аталады. Қазақстанда отынның арзан болуы көрші мемлекеттердің тұтынушыларын да қызықтырады. Соның салдарынан жанармайдың бір бөлігі шекаралас аумақтар арқылы өзге елдерге өтіп, ішкі нарықтағы қордың азаюына әсер етуі мүмкін.
Іс жүзінде Қазақстандағы мұнай өнімдерінің төмен бағасы көршілес мемлекеттердің тұтынушылары мен экономикалық қызметіне де жанама түрде қолдау көрсетіп отыр. Ал қосымша сұраныстың салмағы Қазақстанның ішкі нарығына түсіп, отандық мұнай өңдеу зауыттарына түсетін жүктемені арттырады.
Осылайша, мұнай өнімдерін өндіру көлемі рекордтық деңгейге жеткенімен, көрші елдермен арадағы баға айырмашылығы сұраныстың одан әрі өсуіне және жанармайдың шекара арқылы сыртқа ағылуына жағдай жасап отыр.
Бұл мәселені тек мұнай өңдеу көлемін арттыру арқылы шешу жеткіліксіз екенін көрсетеді.
Салалық бағалауларға сәйкес, Қазақстандағы жанармай бағасын көршілес мемлекеттердегі деңгейге біртіндеп жақындату артық сұранысты азайтып, ішкі нарыққа қосымша дизель отынын бағыттауға мүмкіндік беруі мүмкін.
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