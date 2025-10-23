Қазақстанда дипфейк жасайтындар қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Бұл туралы Сенат спикері Мәулен Әшімбаев Сенаттың кеңейтілген отырысында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазір телефон арқылы жалған қоңыраулар ұйымдастыру, дауыс қолдан жасау сияқты жағдайлар жиілеп барады. Бірақ мәселе тек сонымен шектелмейді. Біз әлеуметтік желілерде де түрлі адамдардың атынан жасалған жалған видеолар мен мәлімдемелерді көріп отырмыз. Ондай жазбаларда шындыққа жанаспайтын пікірлер айтылады, жоқ оқиғаларға қолдау білдіргендей көрініс жасалады. Яғни, сөз тек жалған қоңыраулар туралы емес, - деп атап өтті Сенат төрағасы.
Сондай-ақ ол ЖИ дамыған сайын пайда болатын проблеманы да атады.
Мақал бар ғой: "Орманға тереңірек кірген сайын, отыны көбейеді". Бұл – тек бастамасы, алғашқы белгілері ғана. Технологиялар, әсіресе жасанды интеллект дамыған сайын, мұндай фейктер, бұрмаланған ақпарат пен манипуляциялар үлкен проблемаға айналады. Бірақ мұны жасап отырған – жасанды интеллекттің өзі емес, адамдар. Сондықтан жауапкершілік те соларға жүктелуі керек. Мұндай әрекеттер алаяқтық, қорқытып ақша алу немесе заңсыз қаржы жинау баптары бойынша қарастырылуға тиіс. Әрине, бұл өте нәзік мәселе, құқықтық тұрғыдан жан-жақты талдауды қажет етеді. Ал егер аталған заң қабылданса, келесі кезеңде жауапкершілік мәселесін нақтылау қажет болады, - деді Мәулен Әшімбаев.
Айта кетейік, Сенаттың кеңейтілген отырысында "Жасанды интеллект туралы" заң қаралып жатыр.