Қазақстанда биыл қанша баспана салынатыны белгілі болды
Үкімет отырысында тұрғын үй құрылысы бойынша рекордтық көрсеткіш жарияланды
Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев Үкімет отырысында елдегі тұрғын үй құрылысының көрсеткіштері туралы баяндама жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Министрдің айтуынша, Мемлекет басшысы сайлауалды бағдарламасында Үкіметке жеті жыл ішінде 111 миллион шаршы метр тұрғын үй салу жөнінде тапсырма берген болатын.
Ерсайын Нағаспаевтың мәліметінше, осы мерзімнің алғашқы 3 жылында тұрғын үй құрылысы жоспарланған көрсеткіштен артық орындалып келеді.
Былтыр тұрғын үй құрылысының жоспарлы көлемі 19,2 миллион шаршы метр болып белгіленген. Алайда жыл қорытындысы бойынша бұл жоспар да асыра орындалып, рекордтық деңгейде – 21 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді, - деді министр Үкіметте.
Сонымен қатар министрдің сөзінше, жоспарлы көрсеткіш елдің 18 өңірінде толық әрі артығымен орындалған.
Биыл тұрғын үй құрылысының болжамды көлемі 18,5 миллион шаршы метрді құрайды. Қосымша шаралар қабылданған жағдайда бұл көрсеткішті арттыруға мүмкіндік бар. Ең жоғары құрылыс көлемі Астана, Алматы және Шымкент қалаларында күтіліп отыр, – деді Ерсайын Нағаспаев.
Біз бұған дейін үй алғысы келетіндер 10 наурыздан бастап құжат тапсыра алатыны жайлы жазған едік.
