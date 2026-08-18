Қазақстанда бір тәулікте 12 орман өрті тіркелді
Мамандар өрт қауіпті кезеңде табиғат аясында демалған кезде өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырды.
18 Тамыз 2026, 06:34
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18 Тамыз 2026, 06:3418 Тамыз 2026, 06:34
128Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі
Қазақстан бойынша 17 тамызда 12 орман өрті тіркелді.
Өрттер Шығыс Қазақстан, Ақтөбе және Қарағанды облыстарында, сондай-ақ Қарқаралы, Катон-Қарағай, Бурабай ұлттық парктері мен «Ертіс орманы» және «Семей орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваттарында болған.
Өрт ошақтары «Қазавиаорманқорғау» әуе патрульдеуі және мемлекеттік орман күзетінің жерүсті бақылауы кезінде дер кезінде анықталған.
Өрттерді сөндіруге орман шаруашылығы қызметкерлері, «Қазавиаорманқорғау» күштері мен арнайы техника жұмылдырылды. Қазіргі уақытта өрт ошақтарын оқшаулау және толық сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр.
Мамандар өрт қауіпті кезеңде табиғат аясында демалған кезде өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырды.
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