Қазақстанда балалар онкологиясы қалай дамып жатыр?
Қазіргі таңда елімізде бұл сала қарқынды дамып келеді.
Бүгін, 15 ақпанда Халықаралық балалар онкологиясымен күрес күні атап өтілуде. Бұл күрделі емдеуден өтіп жатқан балалармен және олардың отбасыларымен күн сайын күш пен батылдық танытатын ынтымақтастық күні, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазіргі заманғы медицина: уақтылы диагноз қою және дұрыс таңдалған терапия кезінде балалардың онкологиялық ауруларының едәуір бөлігі емделетінін дәлелдейді. Ерте анықтау, мамандандырылған көмекке қол жеткізу, балалар онкогематологиясын дамыту және халықаралық емдеу хаттамаларын енгізу өмір сүруді арттырудың негізгі факторлары болып табылады. Қазақстанда балаларға бағдарламалық полихимиотерапияны, иммундық және таргеттік терапияны, көрсетілімдер бойынша хирургиялық емдеуді, оның ішінде жоғары технологиялық әдістерді (буындарды эндопротездеу, селективті интраартериялық химиотерапия), сондай-ақ сәулелік терапияны қамтитын кешенді көп компонентті терапия көрсетіледі.
2012 жылдан бастап елде гемопоэздік дің жасушаларын трансплантаттау енгізілді. Соңғы 10 жылдың ішінде сырқаттанушылық көрсеткіші тұрақты болып қалып отыр және 100 мың балаға шаққанда орта есеппен 9,7 жағдайды құрайды.
Балалардың онкологиялық ауруларының құрылымында жіті лейкоздар (36%-дан астам), одан кейін орталық жүйке жүйесінің ісіктері (20%) және лимфомалар (7%) көш бастап тұр. Шамамен 6% нейробластома және герминогенді ісіктер.
Нозологиялық құрылым Еуропа елдерінің көрсеткіштеріне сәйкес келеді. Онкологиялық аурулармен күрес жөніндегі кешенді жоспар шеңберінде балалар онкогематологиясын дамыту бойынша жүйелі жұмыс жүргізілуде. Елімізде диагностика мен емдеудің заманауи әдістері: иммуногистохимия, иммунофенотиптеу, онкомаркерлерді анықтау, сүйектер мен жұмсақ тіндердің саркомаларында жоғары дозалы химиотерапия, сондай-ақ 3D-модельдеу технологиялары мен «өсіп келе жатқан» эндопротездерді қолдана отырып ағза сақтайтын операциялар енгізілді. Нәтижелер мен жетістіктер:
- жыл сайын 556 төсек базасында 5 мыңға жуық бала ем алады;
- 2013 жылдан бастап 529 гемопоэздік дің жасушасын трансплантаттау жүргізіледі;
- көз торының ісіктері үшін 90-нан астам селективті интраартериялық химиотерапия операциясы жасалды;
- жылына 70-тен астам сүйек кемігін трансплантаттау және сүйек ісіктері кезінде 15 буындарды эндопротездеу жүргізіледі;
- онкогематологиялық патологиясы бар балалардың 5 жылдық өмір сүру деңгейі 70%-ға жетеді, бұл әлемдік стандарттарға сәйкес келеді.
Қазақстанда қатерлі ісіктері бар балалардың орташа 5 жылдық өмір сүру деңгейі 71%-дан асады. Ходжкин лимфомасында, ретинобластомада, герминогенді ісіктерде және жіті лимфобластикалық лейкемияда бұл көрсеткіш 80%-дан асады. 5 жылдан астам тұрақты ремиссияға қолжеткізген кезде бала қалпына келді деп есептеледі және динамикалық бақылаудан алынады.
Жыл сайын 500-ден астам бала тұрақты ремиссияға байланысты бақылаудан алынады немесе ересек онкологиялық қызметтің бақылауына ауыстырылады. Ағымдағы жылы елде протондық терапия, йод терапиясы және тамырлық мальформацияларды емдеу қолжетімді болады. Сондай-ақ, ми ісіктері мен қан тамырлары патологиясын емдеуге арналған гибридті операциялық бөлмені («Қазақстан Халқына» ҚҚ қолдауымен) пайдалануға беру жоспарлануда, бұл емдеудің тиімділігін арттыруға және асқыну қаупін азайтуға мүмкіндік береді. Сәтті емдеудің маңызды факторларының бірі - баланың әл-ауқатының мазасыз белгілері үшін ерте емдеу қажеттілігі.
Балалар онкологиялық қызметін дамыту Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесінің басым бағыттарының бірі болып қала береді.
Ең оқылған:
- Президент Михаил Шайдоровты Олимпиада чемпионы атануымен құттықтады
- "Ел аумағы бөлінбейді": Депутат жаңа мәртебесін түсіндірді
- Жаңа Конституцияда егемендік пен тәуелсіздік ұғымдарының айырмашылығы анық көрсетілген
- Конституциялық комиссия мүшесі: Штаб енді аймақтарды аралайды
- Бір палаталы Парламент: ашықтық пен әділ бәсекенің кепілі