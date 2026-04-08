Қазақстанда БАД-тарды бақылау күшейтілмек: ДСМ жаңа ережелер әзірлеуде

Денсаулық сақтау министрлігі биологиялық белсенді қоспаларды бақылауды және тіркеуді енгізуді жоспарлап отыр. Жаңа ережелер таяу жылдары күшіне енуі мүмкін.

Фото: ©BAQ.KZ архиві/Олжас Адай-ЖИ

Қазақстанда биологиялық белсенді қоспаларды (БАД) міндетті түрде тіркеу және бақылау енгізілуі мүмкін. Бұл туралы Trend Talk подкастында ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Тимур Мұратов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Оның айтуынша, БАД-тардың кең таралғанына қарамастан, бүгінде бұл нарық іс жүзінде реттелмей отыр.

25 жылдық тәжірибесі бар дәрігер ретінде айтарым: стандартты дәрумендер мен микроэлементтер - бұл бір бөлек. Ал барлық мәселені шешеді-мыс деп ұсынылатын күрделі комбинациялар міндетті түрде тексеруді талап етеді, - деп атап өтті Тимур Мұратов.

Ол Қазақстанның бұл мәселеде халықаралық тәжірибеге сүйенетінін айтты. Мысалы, АҚШ-та БАД-тар FDA арқылы тіркеуден өтіп, құрамы тексеріледі.

Біз де соған келе жатырмыз. Бұл алдағы бірнеше жылдың еншісіндегі мәселе болуы мүмкін. Бізде де БАД-тар сараптамадан өтіп, ресми тіркелетін болады, - деді вице-министр.

Оның сөзінше, қазіргі нарықта сапалы өнімдермен қатар, шығу тегі күмәнді қоспалар да көп. Сонымен қатар, БАД-тар тек дәріханаларда ғана емес, азық-түлік дүкендерінде де еркін сатылуда.

Денсаулық сақтау министрлігі реттеуді енгізу өнім сапасын бақылауды күшейтіп, тұтынушыларды қорғауға мүмкіндік береді деп есептейді.

Бұған дейін Тимур Мұратов Қазақстанда рецепт арқылы берілетін дәрі-дәрмектерді маркетплейстер арқылы сатуға және жеткізуге тыйым салатын өзгерістер дайындалып жатқанын да хабарлаған болатын.

Еске салайық, бұған дейін министрлік БАД қабылдайтындарға үн қатты

