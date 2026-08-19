Қазақстанда автобус пен таксиге сұраныс артты
Жолаушылар ағыны мен табыс көрсеткіштері қандай?
Қазақстандықтар қоғамдық көлік пен таксиді жиірек пайдалана бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ finprom.kz-ке сілтеме жасап.
2026 жылдың қаңтар–шілде айларында автомобиль және қалалық электр көлігімен 1,1 млрд жолаушы тасымалданды. Бұл өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 4,6%-ға артық. Көлік кәсіпорындарының жолаушылар тасымалынан түскен табысы осы кезеңде 303,1 млрд теңгеге жетіп, 13,9%-ға өсті.
Табыстың негізгі бөлігі қандай?
Нақты мәндегі өсім 6,1%-ды құрады. Табыстың негізгі бөлігін автобустар мен такси қамтамасыз етті. Автобуспен тасымалдау 192 млрд теңге табыс әкелді.. Бұл бір жылда 15,5%-ға көп. Нақты мәнде табыс 11,6%-ға өсті. Такси қызметі 101 млрд теңге тауып, номиналды табысын 10,5%-ға арттырды. Алайда бағаның өзгеруін ескергенде, бұл сегменттің нақты табысы, керісінше, 3,2%-ға қысқарды.
Сонымен қатар такси жолаушыларының саны көбейді - 88,8 млн адам, бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 3,2%-ға артық. Яғни, сапарлар санының өсуі әзірге таксистердің нақты табысының артуына әсер етіп жатқан жоқ. Автобустар негізгі жолаушылар көлігі болып қала береді: жеті айда олар 971,7 млн адамды немесе автомобиль және қалалық электр көлігі жолаушыларының шамамен 90%-ын тасымалдады.
Қай өңірде жолаушылар көп?
Жолаушылар ең көп тасымалданған өңірлер - Алматы (267,5 млн адам) және Астана (188,3 млн). Осы екі қалаға барлық жолаушы ағынының шамамен 41%-ы тиесілі. Бұл ретте такси қызметі айтарлықтай қымбаттап жатыр. Шілде айында қалалық такси бағасы бір жылда 13,4%-ға өссе, қалалық автобустардағы жол жүру ақысы 3,3%-ға қымбаттады.
Жалпы алғанда, жолаушылар ағыны бірнеше жылдан бері өсіп келеді. 2022 жылғы қаңтар–шілдемен салыстырғанда ол 41,2%-ға - 786 миллионнан 1,1 млрд сапарға дейін өсті. Алайда өсу қарқыны бәсеңдеді: егер 2023-2025 жылдары бұл көрсеткіш жылына шамамен 9-11% болса, қазір 5%-дан аз.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда «Астана» атауымен жаңа автобус бренді шығарылатыны хабарланды.
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