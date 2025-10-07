Қазақстанда ақша аударымдарына жаңа талап енгізіледі

Қазақстанда енді ақша жіберушілер де өздерінің жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) көрсетуге міндетті болады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов Үкімет отырысында мәлімдеді.
Айтуынша, қаржы операцияларындағы тәуекелдерді азайту мақсатында Агенттік пен қаржы нарығын реттеуші орган бірлесіп бірқатар практикалық шешім әзірлеген.
Біріншіден, енді банк картасын 500 мың теңгеден астам сомаға толықтырған кезде ақша жіберушінің де ЖСН-ін көрсету міндетті болады. Бұған дейін тек алушының ЖСН-і талап етілетін. Сонымен қатар операцияны мобильді қосымша немесе SMS арқылы растау мүмкіндігі қарастырылып жатыр, – деді Бижанов.
Ол сондай-ақ қазақстандықтардың банкоматтарды пайдалануы кезінде жазбаларды сақтау мерзімі ұзартылатынын атап өтті.
Екіншіден, 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап банктер банкоматтардың бейнебақылау жазбаларын кемінде 180 күн сақтауға міндетті болады. Бұл күмәнді операцияларға қатысы бар адамдарды анықтауға мүмкіндік береді, – деді агенттік өкілі.
Бұдан бөлек, болашақта биометриялық сәйкестендіру жүйесін енгізу мәселесі де қарастырылып жатыр.
Үшіншіден, бет-әлпетті немесе саусақ ізін тану арқылы биометриялық сәйкестендіру тәсілін енгізу мүмкіндігі қарастырылуда, – деп түсіндірді Қайрат Бижанов.