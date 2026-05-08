Қазақстанда алтын-валюта резервтері мен зейнетақы активтерін басқару тәртібі өзгереді
Қазақстан Ұлттық банкі алтын-валюта резервтерін, Ұлттық қор активтерін және БЖЗҚ зейнетақы жинақтарын сыртқы басқарушыларды таңдау ережелерінің ауқымды жаңартылатынын жариялады.
Сөз елдің мемлекеттік және зейнетақы активтерінің бір бөлігін нақты басқарып отырған құрылымдар туралы болып отыр.
Жаңа қаулы жобасы қолданыстағы үш құжатты бір біріздендірілген нормативтік актіге біріктіреді.
Қазіргі уақытта Ұлттық банктің алтын-валюта резервтері, Ұлттық қор қаражаты және БЖЗҚ зейнетақы активтері үшін бөлек ережелер қолданылады. Енді бұл жүйені орталықтандыру жоспарлануда.
Басты өзгеріс сыртқы басқарушылардың тиімділігін бағалауға қатысты. Ұлттық банк бағалау критерийлерінің тізбесі кеңейтілетінін, қорытынды көрсеткіштерді есептеу жүйесі өзгеретінін және басқарушы компаниялармен одан әрі ынтымақтастық туралы шешім қабылдау механизмі нақтыланатынын мәлімдеді.
Жобаның ақпараттық кестесіне сәйкес, жыл сайынғы бағалау сандық және сапалық критерийлерге негізделеді. Сондай-ақ, құжатта активтерді сыртқы басқаруға беру тәртібі мен инвестициялық келісімдерге қойылатын талаптар айқындалған.
Ұлттық банк бұл реформаны ережелерді Қазақстан заңнамасындағы өзгерістерге және Президенттің 2025 жылы қабылданған жарлықтарына сәйкес келтіру қажеттілігімен түсіндіреді.
Әзірге бұл - қаулы жобасы. Құжат «Ашық НҚА» порталында танысу үшін жарияланды, ал реттеуші орган бұл жаңашылдықтар теріс әлеуметтік-экономикалық салдарға әкеп соқпайтынын алға тартуда.
