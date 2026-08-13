Қазақстанда алтын алтыншы күн қатарынан қымбаттап жатыр
Алтын бағасы грамына 66 004,73 теңгеге жетті,
Қазақстанда алтынның есептік бағасы грамына 66 004,73 теңгеге жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ Ұлттық банкке сілтеме жасап.
Бұл бағалы металл қатарынан алты күн бойы қымбаттап келеді. 6 тамызда грамы 62 787,45 теңге болған еді, яғни бір аптадан сәл астам уақыт ішінде баға 5,1%-ға өсті.
Бағаның өсуіне әлемдік нарықтағы котировкалар түрткі болды. Bloomberg мәліметінше, споттық алтын бағасы унциясына 4 400 доллар төңірегінде сақталып, сауда-саттық барысында он апталық максимумын жаңартты.
Бұған АҚШ-тың статистикалық мәліметтері себеп болып отыр. Шілде айында АҚШ-тағы тұтыну бағалары бары-жоғы 0,1%-ға өсті, ал одан бір апта бұрын еңбек нарығы бойынша нашар есеп жарық көрген еді. Инвесторлар Федералды резерв жүйесі қыркүйекте пайыздық мөлшерлемені көтермейді деген шешімге келді, бұл пайыздық табыс әкелмейтін алтынға оң әсер етті.
«АҚШ бойынша мәліметтер экономикалық өсімнің баяулауын және инфляцияның қалыпты екенін одан әрі де көрсете берсе, сондай-ақ ФРЖ мөлшерлемесінің өсуіне қатысты күтулер бақылауда қалса, алтын қайтадан нығайып, одан әрі де қымбаттауы мүмкін», - деп атап өтті Oversea-Chinese Banking Corp стратегі Кристофер Вонг.
Сонымен қатар, нарыққа алтын сатып алуды арттырып жатқан орталық банктер де (ең алдымен Қытай реттеушісі) қолдау көрсетіп отыр.
Одан әрі жағдайдың қалай өрбитіні көбіне Таяу Шығысқа байланысты болмақ.
Кез келген шиеленіс энергия тасымалдаушылардың бағасын қайта өсіреді, ал мұнай АҚШ пен Иранның Ормуз бұғазын ашу туралы келіссөздері аясында апталық өсімге қарай бет алды.
Еске салайық, бұған дейін АҚШ-тағы еңбек нарығының әлсіреуі алтын бағасын өсіргені хабарланды.
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