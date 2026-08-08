АҚШ-тағы еңбек нарығының әлсіреуі алтын бағасын өсірді
АҚШ Еңбек министрлігінің Еңбек статистикасы бюросы шілдеде ауыл шаруашылығынан тыс секторларда жұмыс орындарының саны 23 мыңға қысқарғанын хабарлады.
Алтын бағасы АҚШ-тағы еңбек нарығына қатысты әлсіз деректерден кейін жеті аптадағы ең жоғары деңгейге көтерілді. Бұл АҚШ Федералдық резерв жүйесінің пайыздық мөлшерлемені көтеру ықтималдығын төмендетіп, бағалы металға сұранысты арттырды, деп хабарлайды Reuters.
7 тамызда сағат 14:57 GMT кезінде алтынның спот бағасы 2,4%-ға өсіп, бір унциясы 4 341,69 долларға жетті. Күн ішінде баға 3%-дан астам өсіп, 17 маусымнан бергі ең жоғары көрсеткішке жетті.
Апта қорытындысы бойынша алтын бағасы 7%-дан астам қымбаттады. Бұл 19 қаңтардан бергі ең жоғары апталық өсім болмақ. АҚШ-тағы алтын фьючерстері де 2,4%-ға көтеріліп, бір унциясы 4 402,20 долларға жетті.
АҚШ-та жұмыс орындарының саны күтпеген жерден азайды
АҚШ Еңбек министрлігінің Еңбек статистикасы бюросы шілдеде ауыл шаруашылығынан тыс секторларда жұмыс орындарының саны 23 мыңға қысқарғанын хабарлады. Ал Reuters сауалнамасына қатысқан экономистер керісінше 80 мың жұмыс орны қосылады деп болжаған.
Маусым айындағы көрсеткіш те қайта қаралып, жұмыс орындарының саны 20 мыңға төмендегені анықталды.
High Ridge Futures компаниясының металл саудасы жөніндегі директоры Дэвид Мегердің айтуынша, еңбек нарығы туралы күтілгеннен әлсіз мәліметтер ФРЖ-ның алдағы отырыста мөлшерлемені көтеру ықтималдығын азайтты.
LSEG деректеріне сәйкес, нарық қыркүйекте ФРЖ мөлшерлемені көтеру ықтималдығын еңбек нарығы туралы есеп жарияланғанға дейінгі 57%-дан 43,9%-ға дейін төмендетті. Ал мөлшерлемені қазіргі деңгейде сақтау ықтималдығы 43,2%-дан 56,1%-ға дейін өсті.
Пайыздық мөлшерлемелердің төмендеуі пайыз әкелмейтін алтынды облигациялар мен басқа да кіріс активтеріне қарағанда тартымды ете түседі.
UBS банкі алтын бағасы 2027 жылдың бірінші жартыжылдығында бір унция үшін 5 мың долларға дейін көтерілуі мүмкін деп болжап отыр.
Күміс пен платина да қымбаттады
Бағалы металдардың басқа түрлерінде де өсім байқалды. Күмістің спот бағасы 3,4%-ға өсіп, бір унциясы 63,54 долларға жетті.
Платина 1%-ға қымбаттап, 1 745,87 долларға, ал палладий 0,4%-ға өсіп, 1 376,90 долларға жетті.
Үш металл да апта қорытындысы бойынша өсім көрсетті.
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