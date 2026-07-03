Алтын бағасы тамыз айындағы фьючерстер бойынша алғаш рет жаңарды
Бүгiн 2026, 07:45
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 07:45Бүгiн 2026, 07:45
133Фото: Жасанды интеллект
2026 жылғы тамызда жеткізілетін алтынның COMEX биржасындағы құны бір трой унциясы (шамамен 31 грамм) үшін 4 150 АҚШ долларынан асты. Бұл көрсеткіш 2026 жылғы 23 маусымнан бергі ең жоғары деңгей болды.
Сауда алаңының деректеріне сәйкес:
- Қазақстан уақытымен 17:40-та алтын бағасы 1,76%-ға өсіп, бір трой унциясы 4 154,2 АҚШ долларына жетті.
- 17:50-де өсім біршама баяулап, фьючерс бағасы 4 138,1 АҚШ долларын (+1,36%) құрады.
Осы уақытта 2026 жылғы қыркүйекте жеткізілетін күміс фьючерстерінің бағасы да 2%-ға өсіп, бір трой унциясы 61,72 АҚШ долларына жетті.
Ең оқылған:
- Қауіпті жүргізушіні тоқтатпақ болған: Түркістанда полиция қызметкері қаза тапты
- Қарағанды облысында банк менеджері клиенттерге білдіртпей несие сомасын өсіріп отырған
- Алакөлде қайғылы оқиға: Әйел суға батып, қызы құтқарылды
- Алматыда ер адам болашақ жұбайының ағасын пышақтады
- "Қарызы бар адамды тауып беремін": Ақтөбеде кәсіпкер 4 миллион теңгеден айырылды