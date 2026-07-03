Алтын бағасы тамыз айындағы фьючерстер бойынша алғаш рет жаңарды

Бүгiн 2026, 07:45
АВТОР
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Жасанды интеллект Бүгiн 2026, 07:45
Бүгiн 2026, 07:45
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Фото: Жасанды интеллект

2026 жылғы тамызда жеткізілетін алтынның COMEX биржасындағы құны бір трой унциясы (шамамен 31 грамм) үшін 4 150 АҚШ долларынан асты. Бұл көрсеткіш 2026 жылғы 23 маусымнан бергі ең жоғары деңгей болды.

Сауда алаңының деректеріне сәйкес:

  • Қазақстан уақытымен 17:40-та алтын бағасы 1,76%-ға өсіп, бір трой унциясы 4 154,2 АҚШ долларына жетті.
  • 17:50-де өсім біршама баяулап, фьючерс бағасы 4 138,1 АҚШ долларын (+1,36%) құрады.

Осы уақытта 2026 жылғы қыркүйекте жеткізілетін күміс фьючерстерінің бағасы да 2%-ға өсіп, бір трой унциясы 61,72 АҚШ долларына жетті.

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