Қазақстанда алғаш рет радиациялық апат салдарын жоюға арналған жаттығу өтті

27943 әскери бөлімінің «Ахмирово» оқу полигонында алғаш рет радиациялық қауіпті нысандағы апаттың салдарын жоюға бағытталған бірлескен оқу-жаттығу ұйымдастырылды. Шара республикалық «Қалқан-2025» командалық-штабтық оқу-жаттығулары аясында өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оқу-жаттығуға Қорғаныс министрлігінің радиациялық, химиялық және биологиялық (РХБ) қорғау бөлімшелері, Төтенше жағдайлар министрлігі, ҚР ІІМ Ұлттық ұлан және ҰҚК Шекара қызметінің әскери қызметшілері қатысты.
Сценарий бойынша радиациялық заттардың ауаға тарап кетуі модельденді. Әскерилер мен құтқарушылар шартты зардап шеккендерді эвакуациялауды, дозиметриялық бақылауды, техниканы және аумақты дезактивациялауды, сондай-ақ жеке құрамды санитарлық өңдеуден өткізуді пысықтады.
Бөлімшелер барынша шынайы жағдайға жақын ортада әрекет етті. Олар жеке қорғаныс құралдарын киіп, дозиметрлер мен радиометрлерден бастап арнайы өңдеудің жылжымалы пункттеріне дейінгі заманауи техника қолданды. Басты назар түрлі қызметтердің өзара іс-қимылына және төтенше жағдайларда жедел әрекет ету дайындығын тексеруге аударылды.
Республикалық штаб қатысушылардың жоғары дайындық деңгейін және олардың іс-әрекеттерінің үйлесімділігін атап өтті. Оқу-жаттығу аяқталған соң әр кезең талданып, әдістемені жетілдіруге қатысты ұсыныстар айтылды.
Айта кетейік, мұндай іс-шаралар тек техника мен жеке құрамның мүмкіндіктерін тексеріп қана қоймай, халық пен қоршаған ортаның қауіпсіздігін нығайтуға бағытталған маңызды қадам болып табылады. Алдағы уақытта осындай кешенді жаттығуларды тұрақты өткізу жоспарланып отыр.