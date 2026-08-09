Қазақстанда әлеуметтік желідегі зиянды контентке бақылау күшейтіледі
Жұрт назарын аударуға ұмтылу заңды немесе өзге адамдардың құқықтарын бұзатын әрекеттерге ақтау бола алмайды.
9 Тамыз 2026, 16:17
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