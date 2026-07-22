Қазақстанда 4,7 мыңнан астам адам ағза ауыстыруға мұқтаж
Елімізде 16,1 мың адам ғана қайтыс болғаннан кейінгі донорлыққа келісім берген.
22 Шілде 2026, 13:07
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