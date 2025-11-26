Қазақстанда 4 мыңнан астам дәрігер жетіспейді

Қазақстанда медицина кадрларына деген тапшылық әлі де күрделі болып тұр. Мәжіліс отырысында Денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев елдегі дәрігерлер мен орта буын мамандарының жетіспеушілігі туралы өзекті статистиканы жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Вице-министрдің айтуынша, бүгінгі таңда елде шамамен 4 мың дәрігер тапшы. Сонымен қатар 5 мыңға жуық орта буын медицина қызметкері де жетіспейді.
Бүгінде дәрігерлердің тапшылығы шамамен 4 мың маманды, ал орта буын медицина қызметкерлерінің тапшылығы 5 мың адамды құрайды, – деді ол.
Сұлтанғазиев медицина саласындағы тағы бір алаңдатушылық тудыратын үрдіске тоқталды. Сөзінше, мамандарымыз жұмыс істеуге шетелге кетіп жатыр.
Соңғы 5 жылда 2,5 мыңға жуық медициналық қызметкер Қазақстанды тастап, басқа елдерге жұмысқа кетті, – деді вице-министр.
Айта кетейік, енді дәрігерлерді ұрғандар кемінде 2 млн теңге айыппұл арқалауы мүмкін.