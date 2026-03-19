Қазақстанда 32 мектеп апатты жағдайда тұр

Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Қазақстанда соңғы жылдары мектеп тапшылығын азайту бағытында ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Оқу-ағарту вице-министрі Жайық Шарабасов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Ресми дерекке сәйкес, 2019 жылдан бері елімізде 1200-ден астам мектеп салынған. Соның нәтижесінде үш ауысымды мектептер саны 4 есе, ал апатты жағдайдағы ғимараттар 2 есе қысқарған.

Бүгінде Қазақстан бойынша 53 мектеп үш ауысыммен оқытады. Ал 32 мектеп апатты жағдайда тұр.

Бұл көрсеткіштер елдегі барлық мектептердің 1%-дан аз бөлігін ғана құрайды, - деді Жайық Шарабасов.

2026 жылы білім беру инфрақұрылымын дамыту жалғасады. Жоспар бойынша, 50 мың оқушыға арналған 90 жаңа мектеп салу көзделген.

Еске салайық, 2027 жылдан бастап мектептерге қатысты өзгеріс болады.

