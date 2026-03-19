2027 жылдан бастап мектептерге қатысты өзгеріс болады
Қазақстанда талапқа сай емес 163 жекеменшік мектеп анықталды.
Бүгiн 2026, 16:33
79Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Қазақстанда ғимараты білім беру мақсаттарына сәйкес келмейтін 163 жекеменшік мектеп анықталды. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Оқу-ағарту вице-министрі Жайық Шарабасов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Журналистер мұндай мектептердің мәселесі қалай шешілетінін сұраған. Вице-министрдің айтуынша, аталған нысандарға қатысты кейінге қалдырылған норма енгізілген.
Бүгінде мұндай мектептердің саны – 163. Олардың ғимараттары білім беру қызметіне арналған мақсатқа сәйкес келмейді. Осыған байланысты біз кейінге қалдырылған норма қабылдадық. 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап талапқа сай келмейтін ғимараттарда орналасқан мектептерге жекеменшік білім беру тапсырысы орналастырылмайды, - деді Жайық Шарабасов.
Бұған дейін Қазақстандағы мектептер түбегейлі өзгеретіні белгілі болған.