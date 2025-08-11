Қазақстанда 31 мың шетелдік студент: білім саласының жаңа рекорды

Биылғы оқу жылында Қазақстанға 31 500 шетелдік студент келді. Бұл тарихи рекорд. Ресейден 3000, Үндістан мен Пәкістаннан – 12500, Қытайдан – 2000 студент келді. Сондай-ақ Нигерия, Моңғолия, Әзербайжан, Италия, Франция, АҚШ, Австралиядан студенттер бар. Бұл туралы ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек BAQ.KZ-тің YouTube арнасына берген сұхбатында айтты.
Министрдің айтуынша, маңызды мақсат өңірлерге шетелдік жетекші университеттерді орналастыру.
Бұл үрдіс мықты профессорларды тартуға, зертханалар мен қондырғыларды дамытуға, өңірлерге инвестиция тартуға мүмкіндік береді. Министр арнайы сұқбатында бұл оңайлықпен шешілмегенін айтты. 20 өңіріміз бар, бірақ бұл оңай болған жоқ. Мысалы, Шотландияның жетекші университетін Ақтөбеге әкелу үшін барлық күшімізді салдық. Көбі Астана мене Алматыда орналасқысы келді. Германияның екі беделді техникалық университетінің филиалын Ақтауда аштық. Әр серіктеспен 10 жылдық келісімшартқа қол қойдық, – деді ол.
Шетелдік білім мекемелерінің Қазақстанда ашылуы технология трансферін жүзеге асырады.
Мықты университеттер арқылы ғылыми жобаларды тартамыз. Мысалы, Қазақстан мұнайында күкірт мөлшері жоғары – 17 пайызға дейін. Бұл үлкен проблема. Күкірттің тоннасы 80-100 доллар ғана, ал қышқыл жасауға болады, оның бағасы 180-200 доллар. Петропавлдағы Қозыбаев университеті Аризона университетімен бірлесіп күкірттен полимер, линза өндіру жобасын іске асырып жатыр. Қазір 11 патентіміз бар. Осындай серіктестіктер арқылы тек жергілікті ғана емес, 40-қа жуық шетелдік профессордың ғылыми ресурстарын пайдаланып отырмыз, - деді Саясат Нұрбек.
Бұған дейін ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек алдағы уақытта мұғалімдердің ЖИ аватарлары сабақ беретін айтты. Оның сөзінше, бес айдың ішінде еліміздегі студенттер жасанды интеллект бағытында белсенді жұмыс бастап, алғашқы нәтижелерін көрсетті.