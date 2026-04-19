Қазақстанда 2026 жылы жол ережесін бұзғандарға қандай айыппұл салынатыны белгілі болды

2026 жылы Қазақстанда жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін жаза жүйесі одан әрі қатаңдатып, ең бастысы – автоматтандырылған сипатқа ие болды. Камералар барлық ірі қалаларда дерлік бұзушылықтарды тіркейді, дрондар жол жағдайын бақылауда жиі қолданылуда, ал айыппұл мөлшері айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) өсуіне байланысты артты. Қазір ол 4 325 теңгені құрайды. Толығырақ BAQ.KZ материалында.
Ресми түрде бұл өзгерістер техникалық сипатта көрінгенімен, іс жүзінде жүргізушілердің қалтасына тікелей әсер етті. Тіпті ұсақ бұзушылықтың өзі енді отбасының апталық шығынына тең сомаға түсуі мүмкін. Бұрын кейбір ережебұзушылықтарды «орнында шешуге» болатын болса, қазір бақылау жүйесі толықтай цифрлық форматқа өтті.
Жалпы жағдай: неге айыппұлдар өсті
2026 жылы айыппұлдардың көбеюі ең алдымен АЕК-тің өсуімен байланысты. Бұл көрсеткіш елдегі барлық әкімшілік айыппұлдарды есептеудің базалық бірлігі болып табылады, сондықтан оның артуы барлық сомаларды автоматты түрде өсіреді.
Бірақ мәселе тек инфляцияда емес. Мемлекет жол қауіпсіздігіне бақылауды кезең-кезеңімен күшейтіп келеді. Соңғы жылдары жылдамдықты асыру, телефон қолдану және назардың бөлінуінен болатын жол апаттары көбейген. Сондықтан негізгі назар алдын алу шараларына ауысып отыр.
Сонымен қатар автоматты тіркеу жүйесі кеңейді. Камералар енді тек жылдамдықты ғана емес, қауіпсіздік белдігін, стоп-сызықтан өту мен қиылыстардағы маневрлерді де анықтай алады. Кей өңірлерде дрондар да қолданылуда.
Жылдамдықты асыру: ең жиі бұзушылық
Ең көп тіркелетін бұзушылық – жылдамдықты асыру. 2026 жылы жүйе сатылы: қаншалықты асып кетсе, айыппұл да соғұрлым өседі.
10–20 км/сағ асыру шамамен 21 мың теңгеге түссе, 40 км/сағ-тан жоғары жағдайда сома бірнеше есе артып, ондаған мың теңгеге жетеді.
Телефон мен қауіпсіздік белдігі
Бұл бұзушылықтар ұсақ көрінгенімен, жиі тіркелетіндердің қатарында.
Телефонды көлік жүргізу кезінде қолдану 5 АЕК айыппұлға әкеледі, яғни 21 мың теңгеден асады.
Қауіпсіздік белдігін тақпау да дәл осы мөлшерде айыппұлмен жазаланады. Камералар бұл жағдайды автоматты түрде анықтайды.
Қиылыстар мен жаяу жүргінші өткелдері
Қызыл шамда өту шамамен 43 мың теңге айыппұлға әкеледі. Сонымен қатар қиылыста кептеліс тудырған жүргізушілер де жауапқа тартылады.
Арнайы көліктерге жол бермеу – жедел жәрдем, полиция, өрт сөндіру қызметтері – қатаң жазаланады.
Тұрақ пен тоқтау
Қате тұрақ қою – ең жиі бұзушылықтардың бірі. 2026 жылы айыппұл 40 мың теңгеден асады.
Мүгедектерге арналған орындарға тоқтау ерекше қатаң бақыланады және автоматты түрде тіркеледі.
Мас күйінде көлік жүргізу
Бұл – ең қатаң бұзушылық санаты. Айыппұл жүздеген мың теңгеге дейін жетуі мүмкін, ауыр жағдайда миллиондаған теңгеге өседі.
Тексеруден бас тарту да дәл сол деңгейде қаралады. Қайталанған жағдайларда жүргізуші куәлігінен айыру және қылмыстық жауапкершілікке дейін баруы мүмкін.
Жүргізуші куәлігінен айыру
Қарама-қарсы жолаққа шығу, мас күйде жүргізу, ЖКО орнын тастап кету сияқты әрекеттер көбіне құқықтан айыруға әкеледі.
Цифрлық бақылау
Бүгінде жүргізуші инспектормен кездеспей-ақ айыппұл ала алады. Камералар бұзушылықты тіркеп, жүйе автоматты түрде хабарлама жібереді.
Төлем және жеңілдік
Айыппұл 7 күн ішінде төленсе, 50% жеңілдік қарастырылған.
Төлемеген жағдайда
Айыппұл төленбесе, өсімпұл қосылып, іс сот орындаушыларына өтеді, есепшот бұғатталуы мүмкін.
Жаяу жүргіншілер де бақылауда
Енді жаяу жүргіншілер де ереже бұзғаны үшін жауап береді. Камералар белгіленбеген жерден өту жағдайын тіркейді.
2026 жылы айыппұл жүйесі тек жазалау емес, жолдағы тәртіпті реттейтін толық цифрлық құралға айналды. Бақылау күшейіп, сомалар өсті, адам факторы біртіндеп технологиямен алмастырылуда.