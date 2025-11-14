Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстанда 2026 жылы құжат алу қанша болады?

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 12:51
131
Бөлісу:
BAQ.KZ - архив
Фото: BAQ.KZ - архив

Жаңа 2026 жылда құжат жасау ақысы қалай өзгеретіні белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

2026 жылдан бастап Қазақстанда айлық есептік көрсеткіш 393 теңгеге артады.

2024 жылы 1 АЕК 3 692 теңге болса, 2025 жылы 3 932 теңгеге дейін өсті. Енді келер 2026 жылы бұл көрсеткіш 4 325 болады. Дәл осы көрсеткішпен құжат жасау қызметінің ақысын есептейді.

Мәселен, жеке куәлік үшін 0,2 АЕК алады. Демек, жаңа жылда жеке куәліктің бағасы 865 теңге болады. Ал 36 беттік төлқұжат үшін 8 АЕК немесе 34 600 теңге төлеуге тура келеді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
2026 жылдан бастап қарызын төлемей жүргендердің зейнетақы шоттары бұғаттала бастайды
Келесі жаңалық
Туды өртеп, алауыздық тудырды: Алматы облысында заңсыз жиын тоқтатылды
Өзгелердің жаңалығы