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Қазақстанда 13 млн шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілді

16 Қазан 2026, 15:51
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 16 Қазан 2026, 15:51
16 Қазан 2026, 15:51
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

2026 жылғы қаңтар-қыркүйекте құрылыс жұмыстарының көлемі 2025 жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 11,5%-ға ұлғайып, 7 812,3 млрд теңгені құрады. Өсім ғимараттар мен құрылыстарды салу және жөндеу жұмыстары көлемінің 14,7%-ға артуына байланысты болды. Құрылыс жұмыстарының жалпы көлемінде жеке құрылыс ұйымдарының үлесі 89%, шетелдік ұйымдардың үлесі 10,3%, мемлекеттік ұйымдардың үлесі 0,7% құрады. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы хабарлады.

Есепті мерзімде орындалған құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) түрлері бойынша ең көп үлесті автомобиль, теміржолдары мен метролар (25%), тұрғын емес ғимараттар (21,5%) және тұрғын үйлердің (12,6%) құрылысы алады, - делінген хабарламада.

Өңірлік бөліністе республиканың 17 өңірінде құрылыс жұмыстары көлемінің ұлғаюы байқалады. Ең жоғары өсім Ұлытау облысында (2,4 есе), Қызылорда облысында (31,5%), Шымкент қаласында (25,4%), Атырау облысында (22,2%), Павлодар облысында (18,8%), Алматы қаласында (18,1%), Түркістан облысында (17%), Шығыс Қазақстан облысында (15,2%), Ақтөбе облысында (12,3%), Абай облысында (11,5%), Алматы облысында (11%) және Астана қаласында (11,1%) тіркелді.

2026 жылғы қаңтар-қыркүйекте пайдалануға берілген жаңа объектілердің жалпы алаңы 16 348,9 мың шаршы метрді құрады.  

Пайдалануға берілген тұрғын үйдің ауданы 2025 жылғы қаңтар-қыркүйекпен салыстырғанда 2,7%-ға ұлғайып, 13 197,7 мың шаршы метрді құрады. Оның ішінде 8561,5 мың шаршы метр – көппәтерлі және 4 592,2 мың шаршы метр – жеке үйлер.

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