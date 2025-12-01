Қазақстанда 1 желтоқсанда ауа райы қандай болады?

Дүйсенбі, 1 желтоқсанда, Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылмалы бұлтты болып сақталады. Жауын-шашын тек кейбір өңірлерде күтіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидрометке» сүйене отырып.
Синоптиктердің болжамынша, температура аймақтарға байланысты түнде -11°C-тан күндіз +11°C-қа дейін ауытқиды. Жел көбіне баяу немесе орташа, жылдамдығы 1-14 м/с. Кей жерлерде тұман түсуі мүмкін.
Астанада құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Желдің жылдамдығы 3-8 м/с. Түнде температура -1…-3°C, күндіз +1…+3°C. Алматыда да жауын-шашынсыз, жел 5 м/с, түнде -2…-4°C, күндіз +7…+9°C. Шымкентте – бұлтты, кей жерлерде ашықтанады, жел 5–10 м/с, түнде -1…-3°C, күндіз +9…+11°C. Ақтауда – құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 7–12 м/с, түнде +1…+3°C, күндіз +7…+9°C.
Шығыс өңірлерде, атап айтқанда Өскеменде, құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 3–8 м/с, түнгі температура -8…-10°C, күндіз -3…-5°C. Оралда жаңбыр мен қардың аралас жаууы және тұман күтіледі. Жел 5-10 м/с, түнде -3…-5°C, күндіз +1…+3°C. Елдің басқа аймақтарында – Ақтөбеде ашық ауа райы болжанса, Жезқазған, Талдықорған және Қызылордада тұман түседі. Дегенмен жауын-шашын ықтималдығы төмен, температура -11°C…+11°C аралығында сақталады.
Жалпы, республиканың көп бөлігінде ауа райы тыныш, жауын-шашынсыз, желдің күші орташа болады. Бұл көлік қозғалысы мен белсенді демалысты жоспарлауға қолайлы жағдай туғызады. Тұрғындарға түнгі және таңертеңгі салқындықты, сондай-ақ кей жерлердегі тұманды ескерген жөн.