1 шілдеден бастап шағын көлемді су көліктері тексеріледі
Өрескел заң бұзушылықтар анықталған жағдайда жедел әрекет ету шаралары қабылданады.
Бүгiн 2026, 11:30
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