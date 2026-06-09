1 шілдеден бастап шағын көлемді су көліктері тексеріледі

Өрескел заң бұзушылықтар анықталған жағдайда жедел әрекет ету шаралары қабылданады.

Бүгiн 2026, 11:30
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев Бүгiн 2026, 11:30
Бүгiн 2026, 11:30
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев

Қазақстанда 1 шілдеден бастап шағын көлемді су көліктері мен олардың тұрақ базалары тексеріліп, жағалау аймақтарында жасанды интеллекті бар бейнебақылау жүйелері енгізіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов Үкімет отырысында мәлімдеді.

Тексеру шараларын 1 шілдеден бастаймыз. Елдегі су айдындарында шағын көлемді су көліктері мен олардың тұрақ базалары тексеріледі. Егер өрескел заң бұзушылықтар анықталса, жедел әрекет ету шаралары қабылданады, – деді Шыңғыс Әрінов.

Сондай-ақ министрдің айтуынша, жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп жағалау аймақтарында жасанды интеллект элементтері бар бейнебақылау жүйелері кезең-кезеңімен енгізіліп жатыр.

Айта кетерлігі, мұндай жүйе қазірдің өзінде Алакөл көлінде орнатылған.

Еске салсақ, былтыр Алакөлдегі қайғылы жағдай болып, катер зейнеткер әйелді қағып кеткен еді. 

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