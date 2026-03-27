Қазақстан ЖИ дәуіріне қадам басты: Digital Qazaqstan 2026-да ірі жобалар көрсетілді
ЕҮАК қатысушылары Қазақстанның цифрлық индустриясының жетістіктерімен танысты.
Шымкентте ЕАЭО-ға қатысушы елдердің мен бақылаушы мемлекеттердің үкімет басшылары Еуразиялық үкіметаралық кеңестің отырысына орайластырылған Digital Qazaqstan 2026 форумының цифрлық жобалар көрмесіне қатысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Форум экспозициясы стартаптар мен IT-компаниялардың жобаларын, робототехника және ЖИ-дрондар саласындағы шешімдерді, GameDev-бағыттарды, сондай-ақ білім беру, сараптамалық және қолданбалы өзара іс-қимыл форматтары бар AI Talent Hub алаңдарын біріктірді. Мұндай тәсіл Қазақстанның бірыңғай цифрлық экожүйені дамыту бағытын көрсетеді.
Делегация басшылары мемлекеттік басқару, өнеркәсіп және қалалық инфрақұрылымға арналған жасанды интеллект саласындағы әзірлемелермен танысты.
ҚР жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Дмитрий Мун көпшілік назарына бірқатар инфрақұрылымдық бастаманы ұсынды, олардың ішінде 35 мемлекеттік қызметті қамтитын AlemGPT мультиагенттік платформасы және Ұлттық ЖИ платформасының жобасы бар.
Цифрлық инфрақұрылым саласында дата-орталықтар мен энергетиканы дамыту жобалары ұсынылған. «Қазақтелеком» АҚ басқарма төрағасы Бағдат Мусин «ДӨА алқабы» жобасының алдын ала визуализациясын таныстырды. Ол технологиялық кластерді кезең-кезеңімен дамытуды, қуаттылығы әрқайсысы 50 МВт болатын ЖИ ДӨА-ны іске қосуды және энергетикалық инфрақұрылымды кеңейтуді көздейді, - деп хабарлады Үкіметтің баспасөз қызметі.
Қалалық ортаға аналған цифрлық шешімдер өз алдына бөлек таныстырылды. Атап айтқанда, Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Арман Сәбитов ITS интеллектуалды көлік жүйесін, AIQYN мектептерінің цифрлық қауіпсіздік жүйесін және қоғамдық қауіпсіздік, экология және қалалық басқару саласында жедел әрекет ету үшін қажетті дрондардың бірыңғай инфрақұрылымын көпшілік назарына ұсынды.
Адами капиталды және финтехті дамыту блогында Freedom Holding Corp компаниясының шешімдері таныстырылды. Компанияның бас атқарушы директоры Тимур Турлов Қазақстан педагогтарының ChatGPT Edu-ға қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша OpenAI-мен бірлескен жобаны іске қосуды қоса алғанда, білім беру мен бизнес-процестерге жасанды интеллектіні енгізу жөніндегі бастамаларды ұсынды. Сондай-ақ Freedom-ның AI-шешімдерін көрсетті, олар – операцияларды автоматтандыруға және пайдаланушылар үшін ыңғайлылықты арттыруға мүмкіндік беретін бизнес пен күнделікті сервистерге арналған SuperApp дербес дауыстық ассистенттер.
«Alageum Electric» директорлар кеңесінің төрағасы Еркебұлан Ілиясов жаңа буынның интеллектуалды электр желілерін қалыптастыруға бағытталған Smart Grid шешімдерінің кешенін көрсетті. Ұсынылған архитектура генерация объектілерін, беру және тарату желілерін, энергияны сақтау жүйелерін, ақылды құрылғыларды және соңғы тұтынушыларды біртұтас цифрлық ортаға біріктіреді. Сондай-ақ, трансформаторларды бақылау жүйесі және күн генерациясын болжауға арналған жасанды интеллектіге негізделген шешімдер ұсынылған. Цифрлық қосалқы станса мен ілеспе шешімдерді енгізу техникалық шығынды 30%-ға, коммерциялық шығынды 5-10%-ға төмендетуге, ең жоғары жүктемені 10-15%-ға төмендетуге, ал ЖИ-модельдерді болжау дәлдігін 95%-ға дейін жеткізуге мүмкіндік береді.
Интеграциялық процестерге де назар аударылды. ЕЭК-тің Ішкі нарықтар, ақпараттандыру, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жөніндегі алқа мүшесі Варос Симонян B2B форматында электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) тексеру сервисі бар трансшекаралық электрондық құжат айналымын іске қосуды ұсынды, бұл құжаттардың түпнұсқалығын нақты уақытта растауға және мемлекетаралық өзара іс-қимыл кезінде әкімшілік шығындарды қысқартуға мүмкіндік береді.
Стартап-аллеяда сондай-ақ AI Startify Incubator, Auezov AI First, Ushqyn AI Operator, AIJan және CortexAI жобалары ұсынылды. Бұл Қазақстанның университеттік әзірлемелерден бастап мемлекет, бизнес, білім беру және денсаулық сақтауға арналған қолданбалы сервистерге дейінгі өзіндік ЖИ-шешімдер экожүйесін қалыптастыру бағыты барын көрсетеді.
