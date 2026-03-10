Қазақстан жаһандық адам капиталы рейтингінде 42-орынға көтерілді
Қазақстан Еуропа мен Азияның бірқатар елін басып озды.
Қазақстан адам капиталының Human Capital Index Plus индексінде Еуропа мен Азияның бірқатар елдерін басып озды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жаңартылған Human Capital Index Plus индексінде ел 13 сатыға көтеріліп, Еуропа мен Азияның бірқатар мемлекеттерін артқа тастады.
Қазақстан Еуропа мен Азияның бірқатар елін басып озды
HCI+ индексінің көрсеткіштері бойынша Қазақстан Еуропаның, Азияның және Таяу Шығыстың бірқатар мемлекеттерінен жоғары болды.
Атап айтқанда, еліміз Аргентинаны (200 балл), Малайзияны (201), Грузияны (207), Әзербайжанды (208) және Қытайды (218) артта қалдырды.
Сондай-ақ Қазақстан Молдова мен Грекиядан (222 балдан), Армениядан (224), Италиядан (225), Болгариядан (226) және Түркиядан (228) жоғары орналасты.
Қазақстанның Орталық Азия елдері арасындағы көшбасшылығы ерекше аталып өткен. Тәжікстанның индексі 138 балды, Өзбекстандыкі — 170, Түрікменстандікі — 179, ал Қырғызстандыкі — 198 балды құрады.
13 сатыға өсудің маңызы қандай?
Сарапшылар рейтингтегі айтарлықтай ілгерілеу мемлекеттің әлеуметтік салаға салған инвестицияларының ұзақмерзімді әсерін көрсететінін айтады.
Білім деңгейі, денсаулық жағдайы және өмір сүру ұзақтығы сияқты адам капиталының көрсеткіштері біртіндеп өзгереді және жүйелі мемлекеттік саясат пен ұзақ мерзімді инвестицияларды талап етеді, - деп жазылған Дүниежүзілік банктің талдауында.
Сондықтан Қазақстанның рейтингтегі өсімі білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік саясат саласындағы реформалардың жиынтық нәтижесі ретінде қарастырылады.
Адам капиталы және экономикалық даму
Дүниежүзілік банктің бағалауынша, адам капиталы тұрақты экономикалық өсудің негізгі факторларының бірі.
Халқының білім деңгейі жоғары және денсаулық көрсеткіштері жақсы елдер еңбек өнімділігінің жоғарылығын және экономиканың тұрақтылығын көрсетеді, - деп атап өтті сарапшылар.
Қазақстан үшін рейтингтегі позицияны жақсарту экономиканы әртараптандыру және дамудың технологиялық моделіне көшу әлеуетін нығайтуды білдіреді.
HCI+ индексі нені өлшейді?
Human Capital Index Plus (HCI+) индексі баланың кәмелетке толып, еңбек өміріне араласқан сәтіне дейін жинай алатын адам капиталының деңгейін бағалайды.
Көрсеткіш қоғам дамуының негізгі факторларын, соның ішінде білім сапасын, денсаулық сақтау жүйесінің жағдайын, жұмыспен қамту перспективаларын ескереді.
Іс жүзінде индекс әлеуметтік саланың ағымдағы жағдайын ғана емес, сонымен бірге елдің болашақ экономикалық әлеуетін мемлекеттің өз азаматтарын дамытуға қаншалықты тиімді инвестиция салып жатқанын көрсетеді.
Ең оқылған:
- Атыраудағы қанды қылмыс: екі адамды өлтірді деген күдіктілер елге жеткізілді
- "Халықтың Ата Заңы" халық әнұраны: Қазақстан эстрадасының жұлдыздары жаңа Конституцияны қолдау үшін бірікті
- Вьетнамда жоғалған қазақстандыққа қатысты СІМ мәлімдеме жасады
- Трамп мұнай бағасы туралы: "Бұған тек ақымақтар ғана сенеді"
- Жүргізушілерге ескерту: Айыппұлдар енді автоматты түрде салынады