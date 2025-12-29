Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстан Ыстықкөлде курорттық нысандарды дамытатын болды

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 09:36
42
Бөлісу:

Мәжілістің жалпы отырысында осы мәселеге қатысты құжат мақұлдады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Мәжіліс 2006 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Үкіметі мен Қырғыз Үкіметі арасындағы Қырғыз Республикасы Ыстықкөл облысының аумағында орналасқан курорттық-рекреациялық шаруашылық объектілеріне Қазақстан Республикасының меншік құқықтарын реттеу туралы келісімді және осы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттаманы ратификациялады.

Құжатта Қазақстанның төрт курорттық-рекреациялық шаруашылық объектісіне меншік құқығы қарастырылған. Оларға шипажай, екі демалыс үйі және спорт-сауықтыру орталығы кіреді.

Қазақстанның осы объектілерді төрт жыл ішінде (2029 жылдың соңына дейін) 3 және 4 жұлдызды қонақ үй деңгейіне жеткізу жөніндегі міндеттемелері көрсетілген. 

Келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттамада осы міндеттемелерді орындау үшін инвесторларды тарту мүмкіндігі де көзделген.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Мұғалімдердің іссапар шығынын кім төлейді?
Келесі жаңалық
Кеме, қымбат көлік пен зәулім үй: Байлар енді жаңа салық төлейді
Өзгелердің жаңалығы