Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстан Трамптың Газа секторындағы бітімгерлік жоспарын қолдайды

Бүгiн, 12:42
115
Бөлісу:
Руслан Желдібай
Фото: Руслан Желдібай

Қазақстан АҚШ Президенті Дональд Трамптың Газа секторындағы қақтығысты тоқтатуға арналған жан-жақты бітімгерлік жоспарын қолдайды. Бұл туралы ҚР Президентінің көмекшісі – Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміз бұл бастаманы Таяу Шығыстағы ахуалды реттеуге, мемлекеттер арасындағы сенімді нығайтып, аталған аймақта бейбітшілік орнатуға бірегей мүмкіндік әрі маңызды қадам ретінде қарастыратынын мәлімдеді, - деп жазды ол.

Бұған дейін Руслан Желдібай Қасым-Жомарт Тоқаев пен Дональд Трамптың кездесуінен фото жариялаған еді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Болашақ энергиясы: қазақстандық жас ғалым атом саласын әлемге танытып жүр
Келесі жаңалық
18 келі торт үшін блогерден 3 миллион теңге моральдық өтемақы сұрады
Өзгелердің жаңалығы