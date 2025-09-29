Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Дональд Трамптың фотосы жарияланды

Бүгiн, 22:24
179
Бөлісу:

Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі – Президенттің баспасөз хатшысы Руслан Желдібай Қасым-Жомарт Тоқаев пен Дональд Трамптың кездесуінен фото жариялады.

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Дональд Трамптың фотосы жарияланды

"Нью-Йорк, АҚШ, 2025 жыл" деп жазылған.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
30 қыркүйекте қар аралас жаңбыр жауады, үсік жүреді – Қазгидромет
Келесі жаңалық
Астаналық ару үйінде жарты келі мефедрон сақтаған
Өзгелердің жаңалығы