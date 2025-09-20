Қазақстан ТМД елдері ішінде қонақүй броньдау бойынша көш бастады

2025 жылдың жазында ТМД елдері ішінде қонақүй броньдаудың ең жоғары өсімі Қазақстанда тіркелді. ТАСС-қа сілтеме жасаған зерттеу деректеріне сәйкес, бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 64%-ға артқан, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жоғары өсім көрсеткен өзге елдер қатарында Армения (+55%), Грузия (+37%), Қырғызстан (+27%) және Өзбекстан (+16%) бар.
Ал Еуропалық бағыттар ішінде Франция көш бастады (+21%), одан кейін Испания (+15%) мен Италия (+5%) орналасқан.
Азияда қонақүй броньдау көрсеткішінің айтарлықтай өсуі Вьетнамда (+35%) және Мальдив аралдарында (+18%) байқалды.
Осылайша, Қазақстан ТМД кеңістігінде туризм өсімінің басты драйверіне айналса, Азия мен Еуропада ең танымал бағыттар қатарында Вьетнам мен Франция көш бастады.