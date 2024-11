Қазақстан тарихында алғаш рет вольфрам өндірісі іске қосылды

Алматы облысында вольфрамды қайта өңдеу бойынша Қазақстандағы алғашқы зауыт ашылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Өнеркәсіп және құрылыс министрлігіне сілтеме жасап.

Бұл отандық тау-кен өндірісі үшін тарихи оқиға, ол еліміздің әлемдік сирек металдар нарығындағы позициясын нығайтады.

Жобаның құны 300 млн долларды құрайды және халықаралық экологиялық және өндірістік стандарттарды ескере отырып жүзеге асырылды. Зауыт жергілікті мамандар үшін 1000-ға дейін жұмыс орнын қамтамасыз етеді және жобалық қуатына шыққанда жылына 3,3 млн тонна руды қайта өңдеп, вольфрам концентратының 65% үлесін шығарады.

Ашылу сәтінде негізгі объектілердің дайындығы мынадай болды:

• Шлам сақтау орындары – 60%

• Тау-кен байыту фабрикасы – 60%

• Сыртқы су тарту объектілері – 85%

• Сыртқы электрмен жабдықтау – 100% (110 кВ желісіне қосылды)

• Ішкі электрмен жабдықтау – 90%

Жобаны «Арал Кеген» ЖШС басқарады, ол халықаралық холдинг Jiaxin International Resources Investment Ltd. құрамына кіреді, оған Jiangxi Copper Corporation, China Railway Construction Company, China Civil Engineering Construction Company және Ever Trillion International Singapore PTE LTD компаниялары қосылған.

Алдағы жоспарлар вольфрам мөлшерін 88,5%-ға дейін жеткізу және жоғары тазалықтағы вольфрам карбидін шығару үшін терең қайта өңдеу кешенін салуды қамтиды. Бұл кезеңге арналған инвестиция көлемі 150 млн доллар болады.

Зауыттың ашылуы Қазақстанның тау-кен өнеркәсібінің дамуының жаңа кезеңін білдіреді және елдің табиғи ресурстарды тиімді және рационалды пайдалануға ұмтылысын көрсетеді.