Қазақстан шетелде құрғақ порттар салады: Басты серіктес кім?

Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Сенатта өткен брифингте Қазақстан Еуропа, Қытай және Әзербайжанда қандай халықаралық терминалдар салуды жоспарлап отырғанын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның сөзінше, бұл барлық көлік түрлеріне қызмет көрсететін әмбебап құрғақ порттар болады. Олар жүк тасымалы логистикасын айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік береді.
Бұл – барлық көлік түріне қызмет көрсететін мультихабтар болады. Сиань – Қытайдағы ең ірі құрғақ порт, ол барлық жүк ағындарын біріктіреді. Біз Қытай бойынша барлық жүкті сол жерде жинап, әрі қарай бағыттаймыз. Бұл порт – ең тиімді шешімдердің бірі. Сонымен қатар Чэнду қаласында да осындай құрғақ порт салуды жоспарлап отырмыз, – деді Нұрлан Сауранбаев.
Министрдің айтуынша, құрылыс жұмыстары серіктестермен бірлесіп жүргізіледі.
Біз серіктестермен жұмыс істеп жатырмыз. Негізгі серіктестердің бірі – Сиань құрғақ порты. Негізгі жобалардың барлығында дерлік солармен әріптестік орнатқанбыз. Яғни, бұл – Сиань порты, ҚТЖ және біз кіретін елдің өз өкілдері бірге жұмыс істейді, – деп атап өтті министр.
Еске салайық, бұған дейін Көлік министрі Қазақстан Қытай мен Еуропада теміржол терминалдарын салатынын мәлімдеген болатын.